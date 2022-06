Ce caută copiii pe internet și ce aplicații folosesc. Cum pot fi verificați de părinți

Potrivit studiului Kaspersky, primele cinci cele mai populare aplicaţii în rândul copiilor includ în mod tradiţional YouTube, lider în ceea ce priveşte timpul petrecut online, ajungând la un procent de 31,6%.

Urmează TikTok şi algoritmul său de recomandare cu un procent de 19%. WhatsApp (18%), popularul joc Roblox (7,5%), iar pe locul cinci este browser-ul Chrome (7,3%).

Cel mai apropiat concurent al lui Roblox este Brawl Stars

În urma analizei Kaspersky Safe Kids, rezultatele sunt următoarele:

1. Anime Dintre desenele japoneze, copiii sunt cei mai interesaţi de Naruto şi My Hero Academia. Prima serie prezintă viaţa unui ninja adolescent zgomotos şi neliniştit, Naruto Uzumaki, care visează să obţină recunoaşterea universală şi să devină „Hokage” – şeful satului său şi cel mai puternic ninja. Desenul animat s-a dovedit a fi extrem de popular în rândul adolescenţilor şi, în cele din urmă, au fost filmate 220 de episoade. Continuarea sa, „Naruto: Shippuuden”, spune povestea protagoniştilor adulţi. Seria s-a încheiat după episodul 500.

2. My Hero Academia, îl urmăreşte pe Izuku Midoriya, un băiat născut fără superputeri, într-o lume în care superputerile au devenit banale, dar care încă visează să devină erou.

3. Bologgeri sunt lideri de opinie, urmăriţi şi imitaţi, ajutând mulţi copii să înveţe lucruri despre lume şi să-şi găsească prieteni printre cei cu preocupări comune. Mai jos, sunt evidenţiaţi câţiva dintre cei mai populari, pe baza interogărilor de căutare ale copiilor. Este important de menţionat că aproape toţi bloggerii au şi conturi pe mai multe reţele sociale populare, astfel încât aceştia pot fi urmăriţi şi pe alte platforme (Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat etc.)

4.Sssniperwolf – un blogger popular, care filmează conţinut distractiv pe o varietate de subiecte. Acesta pune accentul pe scenete sau provocări pline de umor.

5. Nikocado Avocado – se autointitulează „King of the Mukbangs”. Mukbang este un stil de video în care blogger-ul mănâncă multă mâncare în faţa camerei şi discută cu spectatorii. Poate părea ciudat la început, dar în astfel de sesiuni sunt discutate adesea ştiri populare sau subiecte high-profile.

6. Piper Rockelle – locuieşte la Hollywood şi filmează diverse conţinuturi de divertisment, provocări şi vorbeşte despre viaţa ei. Michou – este un blogger francez popular care filmează o varietate de conţinut de divertisment. Clipurile sale pot fi reacţii la alte videoclipuri, farse, reviewuri.

7.Brent Rivera – filmează conţinut divers, cum ar fi farse, experimente sau provocări, poveşti despre viaţa lui şi are diferite colaborări cu alţi bloggeri.

8. DIY – Do it yourself. O categorie populară de videoclipuri în care autorul arată cum se creează un produs, urmăritorul fiind ghidat pas cu pas. Poate fi orice, de la o căsuţă pentru păsări la asamblarea unui computer sau a unui set de mobilier de grădină. Aceste videoclipuri sunt foarte populare, deoarece pot fi folosite pentru a începe un hobby interesant sau pentru a găsi oameni cu preocupări similare.

Printre cele mai frecvente solicitări din rândul copiilor sunt

Minute Craft – un canal cu un număr mare de abonaţi (76,3 milioane). O compilaţie de videoclipuri care explică modul în care utilizatorii pot crea aproape orice cu propriile mâini – de la repararea unui robinet în bucătărie până la coaserea hainelor pentru păpuşi sau modalităţi de distracţie cu ştiinţa.

Reţelele şi platformele sociale moderne distribuie o mare varietate de conţinut educaţional. Prin urmare, merită să cunoaşteţi subiectele de care sunt interesaţi copiii, pentru a putea relaţiona mai bine cu ei. Printre cele mai populare interogări din categoria Educaţie: Geometry Dash – un joc popular 2D pe computer. Jocul constă în trecerea unui nivel cu multe obstacole pe ritmul muzicii. Pe lângă nivelurile preexistente, jucătorii îşi pot crea propriile niveluri şi le pot încărca pentru ca alţi jucători să le parcurgă.

Kurzgesagt – In a Nutshell – un canal YouTube care explică ştiinţa şi lumea în care trăim şi care are o grafică distractivă şi interesantă. Solicitări legate de jocuri MrBeast – blogger populari de jocuri cu aproape 93,6 milioane de abonaţi pe YouTube. A fost recunoscut ca pionier al unui gen de videoclipuri YouTube care se concentrează pe cascadorii scumpe. Acum, conţinutul său este în mare parte de divertisment.

Minecraft – unul dintre cele mai populare jocuri în rândul copiilor. Esenţa jocului este foarte simplă – jucătorii se află într-o lume tridimensională şi pot construi liber, creând structuri complexe din cuburi. Jocul a atras o comunitate imensă de fani şi multe bloguri populare pe diverse platforme, cum ar fi YouTube sau Twitch. De exemplu, DanTDM, Jelly, theAtlanticCraft. Pentru Twitch, cele mai populare sunt TommyInnit, LyonWGFClub, RanbooLive.

Roblox este o platformă online multiplayer, care permite utilizatorilor să joace jocuri pe care le-au creat, precum şi jocuri de la alţi utilizatori. Platforma oferă jocuri şi lumi virtuale, de la curse tradiţionale şi RPG-uri până la simulări şi curse cu obstacole. Acest joc este, de asemenea, subiectul principal pentru un număr mare de bloguri şi bloggeri.

Noquia2013, Ulove 11, Sasseh. Brawls Stars – un joc multiplayer, al cărui scop este să avansezi pe drumul trofeelor​, să participi la lupte cu alţi jucători, dar şi să descoperi şi să echipezi noi personaje cu abilităţi şi caracteristici unice, pe care le pot folosi în alte jocuri.

Canalele Twitch populare pentru acest joc includ BrawlsStars, TheAlvaro845, Trebor. Memes „Memes animate” sunt cea mai populară solicitare de meme printre copii. Sunt de obicei scurte animaţii cu un personaj care dansează sau uneori cântă, suprapus pe anumite cântece, cu intenţia ca mişcările să fie răspândite sau repetate de alţi animatori prin intermediul propriilor personaje.

Un alt exemplu de meme foarte căutat este pisica Beluga. Mulţi oameni sigur au văzut acest meme cel puţin o dată, scrie adevarul.ro.