Acesta e un mod de viață, iar noi devenim rapid tot mai dependenți de el. În 2000, numai 8% din adulți luau cinci sau mai multe medicamente eliberate pe bază de rețetă, dar în mai puțin de 20 de ani, acest procentaj a crescut mai mult de două ori.

Suntem societatea cea mai medicalizată din istorie și, dacă judecăm după tendințele actuale, până în 2050, toți americanii adulți vor înghiți câte un medicament eliberat pe bază de rețetă. Să nu iei unul va părea anormal, chiar iresponsabil.

Nu suntem ca prin minune mai bolnavi decât eram acum 50 de ani. Din 2000, am îmbătrânit și ne-am îngrășat ca societate, dar utilizarea crescută a medicamentelor eliberate pe bază de rețetă depășește cu mult nevoile rezultate de aici – apreciază jurnalistul BBC Jacques Peretti în volumul Înțelegerile care ne-au schimbat lumea (Litera, 2019). În continuare, investigația sa este memorabilă.

Temelia industriei farmaceutice: „3 Mari D”

Temelia industriei farmaceutice este alcătuită din așa-numiții „3 Mari D“: depresie, diabet și demență. Dar medicamentul cel mai prescris din lume este statina, utilizat pentru scăderea colesterolului.

Statinele sunt cheia pentru a înțelege cum am devenit cu toții dependenți de medicamente. „Când am suferit un accident vascular cerebral, am intrat în zona gri dintre înălțimile însorite ale sănătății și valea întunecată a bolii. Această zonă gri reprezintă obiectul activității industriei farmaceutice. Extinzând la maximum această zonă gri, industria farmaceutică a maximizat potențialul bolii și a avut o revelație”, comentează Peretti.

Șmecheria marilor companii

În loc să trateze bolile existente, medicaliza însăși viața modernă. Reinventa boala catalogând anxietățile și nevrozele confuze ale vieții moderne drept sindroame medicale. Și, astfel – în realitate –, chiar avem, ca prin minune, mai multe boli decât aveam acum 50 de ani – constata Peretti.

„Suferind un accident vascular cerebral, m-am situat în regiunile inferioare ale zonei gri, în care medicamentele se iau ca o «măsură preventivă rațională». Dar milioane de oameni din întreaga lume care iau Simvastatin nici măcar nu au suferit un accident vascular cerebral. Deci de ce li se prescriu statine?”, chestionează mai departe jurnalistul britanic.

Un medic habar n-are de efectele secundare

„La câteva zile după ce am fost externat, i-am pus această întrebare specialistului care se ocupase de mine. «Vreți varianta oficială sau opinia mea?» Ambele. «OK. Varianta oficială este că, chiar dacă riscul dumneavoastră de a face un alt accident vascular cerebral este de 0,005%, trebuie să luați statine tot restul vieții»”.

Cu rămâne cu restul lumii? „Cam cu zece ani în urmă, companiilor farmaceutice li s-a dat undă verde să le recomande medicilor să prescrie statine nu numai pentru accidente vasculare, ci pentru orice. Așa că acum le prescriem ca pe bomboane oricui are peste 40 de ani, ca o măsură preventivă”, a explicat specialistul medical.

Ghici cine câștigă?

Imediat, (și) o declarație șocantă: „Dar nu știm în ce cazuri funcționează medicamentul. Ar putea să fie eficient pentru mai puțin de 5% din pacienți, 95% luând degeaba medicamentul. Dar un lucru este sigur. Există un câștigător și acela este industria farmaceutică“.

Te-ar putea interesa și: