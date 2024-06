Social Caz ciudat în aeroport. O femeie își transporta propria inimă într-o pungă







Incident straniu în aeroport. O femeie de 30 de ani a fost oprită de oamenii de securitate dintr-un aeroport din Noua Zeelandă în timp ce-și transporta propria inimă într-o pungă. Jessica Manning, în vârstă de 30 de ani, a fost reținută pentru control pentru aproximativ o oră. Motivul: ea își ducea vechea inimă în Australia.

Originară din statul situat în Pacificul de Sud, tânăra a suferit un dublu transplant de inimă și ficat în urmă cu opt ani. Femeia s-a născut cu șase grave probleme cardiace și a suferit peste 200 de operații înainte de a avea în cele din urmă transplanturile. Într-o primă fază, aceasta și-a donat vechea inimă pentru a fi cercetată științific. Ulterior, organul i-a fost returnat.

Cum au reacționat oamenii de la securitate

Femeia a decis să-și păstreze inima cu care a venit pe lume, într-o pungă de plastic. Aceasta a hotărât să se mute în Australia și și-a luat și inima cu ea. Jessica a povestit cum au reacționat oamenii de la securitate când au văzut-o cu inima în pungă.

Jessica a spus că oficialii aeroportului au vrut să verifice dacă nu cumva există pericole de ordin medical implicate în aducerea inimii în țară. Ea a declarat că avea toate actele necesare și că n-au fost probleme.„A fost o experiență destul de ciudată. Am stat circa o oră încercând să fac să ajungă inima aceasta în Australia. Acum o am și este în siguranță în garderoba mea”, a declarat Jessica, conform Mirror.

A avut multe probleme de sănătate

”Când aveam 19 ani, am intrat în insuficiență cardiacă. Apoi, la 22 de ani, am fost diagnosticată cu boală de ficat. Boala de ficat a fost cauzată de o procedură pe care am făcut-o când aveam trei ani”, a spus ea.

„În decembrie 2016, am fost evaluată pentru un transplant de inimă și de ficat, dar pentru că în Noua Zeelandă sau în Australia nu se mai făcuse în cazul unei persoane născute cu probleme cardiace, le-a luat mult timp să decidă dacă era un lucru pe care erau dispuși să îl riște. În cele din urmă, am fost înscrisă pe lista de transplant în aprilie 2017 și am așteptat 16 luni”, a mai declarat ea.