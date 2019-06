Adriana Stoicescu atacă Acordul Politic Naţional

Adriana Stoicescu, președintele Tribunalului Timiș, ia în discuție Acordul Politic Naţional semnat de PNL, USR, PMP şi Pro România, la invitația președintelui Iohannis. Magistratul e sceptic, vizavi de o schimbare reală a clasei politice, punând puntul pe i: ”Avem aproape 30 de ani de democrație. Avem spitale mai curate? Avem autostrăzi? Avem o politică penală mai eficientă când e vorba de infracțiunile cu violență? Avem prejudicii recuperate? Nu. Avem în schimb minciună, prostie cât cuprinde și multă nesimțire”.





”Nici popoarele migratoare şi nici dezastrele naturale nu ar putea să îngenuncheze mirobolantul popor român. Dar prostia şi nesimţirea sunt pe cale să o facă”, a scris judecătoarea pe Facebook. ”În cei 30 de ani de aer democratic şi libertate deplină, dar prost înțeleasă, justiţia a fost singura constantă a apetenţei pentru îngenuncheat a politicului. Privită mult timp cu un cuviincios respect de oamenii simpli, pentru politicienii de toate culorile justiţia nu a fost altceva decât o sursă de sloganuri, menite să atragă poporul la vot. Nimeni nu a făcut rabat de la a se folosi de justiție pentru a-și asigura electoratul de «bunele» sale intenții. De la lupta cu greaua moștenire a comunismului, trecând pe la implementarea democrației românești de tip struțo-cămilă, culminând cu lupta anticorupție, toate partidele au visat să dețină controlul judecătorilor. Nu pentru că își doreau cu adevărat o justiție independentă și nici pentru că le păsa, ci pentru că, la un moment dat, și-au dat seama că așa ar putea scăpa elegant de adversarii politici. Transformarea dosarului penal în armă electorală a fost cea mai cruntă palmă dată justiției, la care am achiesat tăcuți. Sub oblăduirea marilor puteri, care nu au înțeles sau nu au vrut să înțeleagă ce se întâmplă, am contribuit la batjocorirea ideii de dreptate. Aruncarea în derizoriu a regulilor, sacrificarea legii în favoarea drepturilor infractorilor, permanenta ridiculizare a oamenilor legii, culminând cu apatia care ne cuprinde deja când aflăm că a mai fost unul ucis, vor «dinamita» în curând ultima urmă de respect față de justiție. Niciun pact pe care îl încheiați, preocupați și îngrijorați pentru independența noastră, dar atât de zâmbitori, nu va reuși să șteargă urmele abuzurilor comise în numele unei pseudo dreptăți. Niciun pact nu va spăla rușinea dosarelor încropite cu pistolul la cingătoare și cătușele atârnate la geam, de supărare că o nevastă oacheșă nu a cedat avansurilor amoroase. Niciun pact nu va alunga impresia de țară bananieră în care orice este posibil, în numele unei cruciade împotriva fărădelegii altora, nicicând a noastră sau a celor din barca noastră. Nicio strângere de mână între aliații de azi, adversarii de ieri, nu va anula condamnările judecătorilor pentru soluții pronunțate, care nu au fost pe placul unor vremelnice căpetenii și nici nu va face uitat plânsul tăcut al unui judecător european, umilit și transformat în țintă de foștii săi studenți”, a mai spus magistratul în mesajul de pe rețeaua de socializare. ”Avem aproape 30 de ani de democrație. Avem spitale mai curate? Avem autostrăzi? Avem o politică penală mai eficientă când e vorba de infracțiunile cu violență? Avem prejudicii recuperate? Nu. Avem în schimb minciună, prostie cât cuprinde și multă nesimțire. Singurele «valori» ale celor 30 de ani. Așa că, decât să vă prefaceți că muriți de dragul justiției independente, lăsați-ne să ne facem treaba. Lăsați-ne să răspundem când greșim. Lăsați-ne să spunem adevărul, chiar dacă nu vă sună bine. Nu mai faceți experimente, jucând «alba neagra» cu legile noastre, așa cum vă convine, pentru a vă asigura susținerea instituțiilor de forță, cu riscul de a lovi, din nou, în judecători. Nu mai mințiți și nu vă mai mințiți că am fost liberi. Că nu ne-a fost frică. Și, mai ales, nu mai plângeți de mila abuzatorilor și nu îi mai susțineți… mâine s-ar putea să fiți voi înșivă victime. Și abia atunci veți înțelege de ce aveți nevoie de judecători curajoși. Fără judecători curajoși și responsabili nu veți avea nici o societate sa reprezentați și nici un popor să conduceți. Dacă vreți o Românie europeană, asigurați-vă că aveți judecători liberi cu adevărat”, mai scrie Stoicescu.

Ce avere avea, de fapt, Nicolae Ceausescu! Unde se afla banii ACUM

Pagina 1 din 2 12