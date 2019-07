Claudiu Palaz găsise sprijin la Electrecord Production, al cărei director este Doru Iuga, fost jurnalist la OTV, care s-a oferit să se implice în pregătirea și organizarea evenimentului, fără a pretinde vreo susținere financiară din partea Consiliului Județean Constanța (CJC).

Avea nevoie doar de un spațiu în care să se desfășoare festivalul.

Și pentru că Teatrul de Vară din Mamaia a ajuns o ruină, la propunerea vicepreședintelui CJC Claudiu Palaz, urma ca festivalul să se desfășoare în Pavilionul Expozițional, care aparține CJ Constanța.

Părea un plan de nerefuzat, până la momentul în care a intervenit președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu, care în ședința din luna mai a declarat că „nu am să lipesc imaginea CJC de un anume personaj de la care am primit o adresă, până nu am toate datele”, făcând referire la Doru Iuga.

Fapt ce le-a indignat pe reprezentantele Eletrecord, care au venit la Constanța însoțite de noua lor colegă, Adriana Bahmuțeanu! Cele trei femei au asistat la ședința Consiliului Județean, comentând decizia consilierilor județeni PSD de a respinge proiectul de reabilitare a Teatrului de Vară din Mamaia.

Contre între vice și președintele CJC

Președintele CJC, Horia Țuțu ianu, a motivat că proiectul va fi votat în septembrie, dată până la care el va încerca să obțină de la Guvern finanțare de la buget sau din fonduri europene pentru festival. Vicepreședintele CJC Claudiu Palaz, supărat, și-a cerut scuze celor trei doamne și a renunțat să mai introducă proiectul privind organizarea festivalului. Degeaba s-a rugat una dintre reprezentante de consilieri să introducă proiectul, i s-a spus că este posibil într-o altă ședință: „Veneam cu marii artiști ai României, mulți dintre ei ar fi fost prezenți, poate pentru ultima oară pe scena Mamaia”, a spus reprezentanta. Pe lista de vedete invitate figurau, printre alții, Corina Chiriac, Marina Voica, Angela Similea, Dida Drăgan, Gabriel Dorobanțu, Stela Enache, Loredana Groza etc. Iar noua colegă, Adriana Bahmuțeanu, a pus punctul pe i: „Ideea e că e un festival emblemă, nu pentru Constanța, cât pentru toată România și ar fi fost foarte frumos să fie reluată această tradiție a festivalului Mamaia”. Concluzia a tras-o a treia reprezentantă a Electrecord, Anne Marie Ionescu: „Trăim în România, unde totul este o decizie politică”.

