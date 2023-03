Adriana Bahmuțeanu își acuză fostul iubit de agresiune fizică și verbală. „M-a amenințat inclusiv de față cu poliția”

Adriana Bahmuțeanu și Nikos Papadopoulos, fostul ei iubit grec, au ajuns în fața judecătorilor. Cei doi au avut o relație, însă vedeta a făcut acum dezvăluiri tulburătoare. Potrivit jurnalistei, fostul ei iubit a agresat-o fizic, verbal dar și sexual. Mai mult decât atât, a fost amenințată în repetate rânduri, inclusiv de față cu poliția.

Vedeta a obținut un ordin de restricție pentru cinci zile și a cerut prelungirea acestuia. În ciuda acuzațiilor, artistul grec ar fi avut câștig de cauză. În declarațiile sale, Adriana Bahmuțeanu susține că a vor hărțuită, abuzată sexual și furată de fostul său iubit.

„Relaţia noastră a încetat în urmă cu un an, l-am evacuat în repetate rânduri din domiciliul meu, am schimbat broaştele la uşă, însă m-a urmărit. Anul acesta, a plecat de patru ori din domiciliu, dar a revenit. Evenimentele reclamate au avut loc la sfârşitul lunii iunie, când i-am cerut să părăsească domiciliul, imobilul fiind al mamei mele. Au fost mai multe incidente”, a acuzat Adriana Bahmuțeanu, potrivit cancan.ro.

Adriana Bahmuțeanu, agresată sexual de fostul iubit grec

Jurnalista a mărturisit în fața procurorilor că bărbatul o urmărea de multe ori și a intrat în casă peste ea, cerându-i să reia relația. Mai mult, Bahmu susține că în timpul relației, când nu dorea să aibă relații intime, acesta o forța.

„Am depus plângere, am specificat că mă urmăreşte, mă hărţuieşte şi că îmi e frică pentru viaţa mea. M-a lovit în repetate rânduri, ultima dată m-a împins când a vrut să intre peste mine, schimbasem butucul de la ușă. Am reclamat violenţa sexuală, nu am vrut să se afle, dar nu s-a putut. Aveam o relaţie conflictuală, rece, dacă eu nu doream relaţii sexuale, mă forţa. Mă urmărea peste tot unde mă duc, pentru hărţuire, infracţiuni electronice, are acces la toate conturile mele, eu lucrez de pe acele conturi. Am mesaje de ameninţare, că nu o să scap niciodată de el, că va fi umbra mea”, a continuat Adriana.

„Îmi e teamă că mă impinge, mă bate şi vine peste mine în casă, eu în prezent am altă relaţie”, a mai spus fosta soție a lui Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu a declarat în fața judecătorilor că l-a rugat în repetate rânduri pe fostul ei iubit să o lase în pace și să părăsească casa ei, pe care o are moștenire. Vedeta susține că la unele agresiuni și amenințări au luat parte și prieteni, dar și oameni ai legii.

„I-am cerut pârâtului în repetate rânduri să mă lase în pace, o martoră a fost de faţă când m-a bătut acum doi ani. Toate știu că îmi doream finalizarea relaţiei în mod amiabil.

Pe 9 iulie mă aflam pe geam, pârâtul îmi arăta pumnul şi mi-a spus că nu o să scap niciodată de el. Geamul meu dă chiar la cafenea.

La sfârşitul lunii iunie m-a ameninţat cu moartea, când mama mea i-a cerut să părăsească domiciliul. M-a ameninţat inclusiv de faţă cu poliţia, că o să văd eu ce o să păţesc, că nu o să scap niciodată de el, s-a filmat ameninţarea de poliţişti. Chiar i-am rugat pe poliţişti să consemneze”, a spus Bahmuțeanu.

Bahmu vorbește despre fosta relație, cu artistul grec

Jurnalista susține că fostul ei iubit i-a clonat telefonul și că are toate parolele de la conturile ei de pe rețelele de socializare. Adriana Bahmuțeanu se plânge că este urmărită peste tot de Nikos Papadopoulos și mereu lansează amenințări la adresa ei.

„Mi-a clonat telefonul, aveam tracking pe telefon, mă urmărea unde mă duc, avea toate parolele de la email, de la reţelele sociale, inclusiv a vorbit cu tehnicianul de la ziarul unde lucrez, cred că atunci a clonat telefonul. Eu cunoşteam că eram monitorizată, i-am cerut să îmi dea parola, că e infracţiune.

A venit din nou la cafenea pentru a mă urmări. Este modul lui de a acţiona, vine, îşi găseşte de lucru în faţa blocului sau stă la cafenea pentru a vedea ce fac sau dacă intru în casă. M-a ameninţat verbal, l-am văzut de pe geam, m-a ameninţat de la distanţă, mi-a arătat pumnul şi a spus `You will see`. L-a amenințat şi pe partenerul meu de viaţă prin mesaje”, a încheiat seria acuzelor Adriana Bahmuțeanu.

În ciuda acestor declarații, instanța a decis să nu prelungească ordinul de protecție. Cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti pentru Adriana Bahmuțeanu a fost considerată ca neîntemeiată. În urma procesului, jurnalista a fost obligată să plătească 1.500 de lei cheltuieli de judecată.