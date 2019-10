Dacă mai era nevoie de un exemplu, acela a venit de la echipa feminină de gimnastică a României, care ratează, pentru a doua oară consecutiv, calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Dureros e prea puțin spus, însă, în tot acest deșert, există încă speranță că lucrurile se vor schimba. Adrian Socaciu și-a creat un nume în sportul românesc, nu în calitate de sportiv, ci de expert, iar acum candidează din partea României pentru un post în comitetul executiv al Federaţiei Internaţionale a Sportului Universitar (FISU).

Acesta a spus, într-un interviu pentru Evenimentul zilei, că are soluții pentru revitalizarea sportului românesc, iar la nivelul FISU și-a propus un mandat ambițios.

Evenimentul zilei: Adrian, cum de te-ai decis să candidezi pentru un post în comitetul executiv al Federaţiei Internaţionale a Sportului Universitar și ce este FISU?

Adrian Socaciu: Totul a început în anul 2018, atunci când am desfășurat Forumul Sportului Românesc, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sportului din România. În acest context, am tras un semnal de alarmă că sportul românesc se află în moarte clinică și dacă nu se face rapid ceva vom trăi numai din amintirea marilor rezultate. Așa că am propus strategii și soluții pentru revitalizarea sportului românesc, însă, cu toate că am reușit să atrag printre cele mai importante voci sportive, succesul a fost limitat. Acest lucru m-a ambiționat și mai mult și m-a făcut să-mi depun candidatura pentru un post în comitetul executiv FISU, de unde pot să ajut și mai mult sportul românesc și nu numai.

Evenimentul zilei: Există șanse ca România să mai organizeze Universiada în viitorul apropiat?

Adrian Socaciu: Universiada de vară, dacă este tratată ca un proiect de țară, cu siguranță se va putea întâmpla și România. Să știți că amploarea este una deosebită pentru că este al doilea eveniment sportiv mondial, după Jocurile Olimpice, care reuneşte aproximativ 9.000 de sportivi studenţi din peste 100 de ţări și cuprinde 15 discipline sportive.).În 2015 am încercat să aduc Universiada de vară din 2021 în România.

Din păcate, oportunitatea apărută nu s-a fructificat și țara noastră a pierdut o mare șansă. În continuare cred că România are nevoie de un astfel de proiect pentru că ne dorim o Românie a campionilor, care să arate şi să trezească campionul din noi. Voi lupta în cadrul FISU pentru a aduce acest proiect din nou în România.

Evenimentul zilei: Care sunt șansele ca România să aibă un român în structurile de conducere FISU?

Adrian Socaciu: Nu știu să vă spun acest lucru, însă știu ce am de făcut și anume să continui munca. Am lansat website-ul – adriansocaciu.com – , unde puteți găsi clipul de promovare și manifestul pentru FISU, am început un turneu internațional, unde am avut vizite de prezentare a candidaturii în Europa, America de Nord și Orientul Mijlociu și am dat mai multe interviuri în presa națională și internațională. Asia este următoarea destinație pentru promovarea candidaturii. Mi-am propus să ajung în cât mai multe țări și să discut cu cât mai mulți oficiali cu drept de vot pentru conducerea FISU pentru că suntem 45 de candidați și votează 147 de națiuni.

Evenimentul zilei: Revenind la sportul românesc vă rog să ne spuneți concret ce trebuie făcut pentru a-l revitaliza?

Adrian Socaciu: Astăzi sunt aproximativ 700-800 antrenori români care antrenează în străinătate și cred că jumătate din națiunile calificate cu sportivi la jocurilor olimpice au în componență antrenori români. Dacă în domeniul IT se poate, de ce nu scutim de taxe antrenorii care activează în România și astfel stimulăm întoarcerea lor acasă? Este doar una dintre soluții.

Într-o scrisoare deschisă adresată factorilor de decizie, în iunie 2019, am expus ce trebuie făcut concret: hartă a infrastructurii sportive prin care să ştim exact ce sporturi se practică în fiecare localitate şi cum putem investi mai eficient, standarde pentru realizarea bazelor sportive, un management sportiv/administrativ de calitate, revitalizarea şcolii de antrenori, o platformă digitală a sportului romanesc, care să adune într-un singur domeniu tot ce înseamnă sport: de la antrenori, baze sportive, sportivi, psihologi, până la medici sportivi, dezvoltarea sportului de masă propune prin înfiinţarea de hub-uri sportive în universităţi, implementarea programului ”Tichetul pentru sport/sănătate’ şi scutirea sportivilor din loturile naţionale de la plata contribuţiilor sociale. Celebra vorbă „nu sunt bani” este falsă. Banii chiar sunt şi se găsesc, problema este însă lipsa de viziune şi interes pentru sport.

Drumul continuă pentru Adrian Socaciu, românul care vrea să facă România Campioană. Socaciu activează în domeniul sportului de 10 ani. De asemenea, Adrian a practicat volei la nivel profesionist, fiind chiar și vicecampion Național. Candidatura pentru un post în comitetul executiv FISU este susținută de Federația Sportului Școlar și Universitar din România, Ministerul Educatiei Nationale si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

