Politica Adrian Papahagi: Intrarea lui George Simion în turul doi trebuie blocată







Filologul Adrian Papahagi a spus că va fi sinistru dacă va câștiga alegerile prezidențiale un candidat de la PSD sau AUR. Eseistul a mai declarat că AUR nu e antisistem, ci creația celei mai împuțite părți a sistemului și că este susținut de PSD. El consideră că singura soluția este să se blocheze intrarea lui George Simion în turul doi.

Adrian Papahagi nu-l vrea pe Simion în turul doi

„Un risc mortal se profilează: România condusă timp de 4-5 ani de hoțomanii din PSD sprijiniți de interlopii, golanii, putiniștii, fixomanii și vechii securiști din AUR. PSD + AUR/SOS etc. pot face majoritate. Cu un președinte PSD, vom avea cea mai sinistră conjunctură posibilă. Cu președinte AUR nici nu vreau să mă gândesc.

Dacă finala prezidențială va fi Ciolacu-Simion, am încurcat-o. Eliminând-o pe Șoșoacă, PSD a făcut tot posibilul ca Simion să ajungă în turul 2, deci ăsta e planul PSD. AUR nu e antisistem, e creația celei mai împuțite părți a sistemului, care susține de 34 de ani PSD, și ar duce mâine România alături de Putin, numai să scape de anticorupție. Miza majoră a alegerilor e deci să blocăm intrarea lui Simion în turul 2. Vă place, nu vă place, o singură alergere poate bara calea lui Simion în turul 2 și împărțirea puterii între PSD și AUR+SOS”, a spus Papahagi.

Singura soluție e Nicolae Ciucă

Filologoul a spus că singura soluție este să iasă Nicolae Ciucă președinte. El a declarat că Ciucă a condus totuși armata țării și un guvern și că se înțelege bine cu americanii.

„Vă place, nu vă place, soluția e Ciucă și PNL, cu tot ce li se poate reproșa. PNL e puternic în teritoriu (unde AUR contează mai puțin chiar decât USR). Poate aduce voturi masive și poate rezista în opoziție la PSD. PNL (incluzând aici PDL) a dat lideri ai țării, știe guvernare. Ciucă este apreciat de americani, fiindcă a luptat cot la cot cu ei (americanii nu-și uită niciodată aliații militari la greu).

Ce Simion mimează, Ciucă e: patriot și credincios. Ce Lasconi nu are, Ciucă are: Lasconi a condus 4 ani un oraș neînsemnat, Ciucă a condus totuși armata țării și un guvern. Ce Geoană a obținut prin numiri securisto-politice (ambasada la Washington și strapontina la NATO) Ciucă a validat în câmpuri de operațiuni: chiar dacă nu va fi fost mare erou, nimeni nu poate nega că a fost acolo, sub gloanțe”, a mai zis Papahagi.

De ce îl votează Adrian Papahagi pe Nicolae Ciucă

Adrian Papahagi a spus că îl va vota pe Nicolae Ciucă și că acesta l-ar putea pune premier pe unul dintre cei mai eficienți administratori din România, Ilie Bolojan.

„În plus, Ciucă poate face tandem cu unul dintre cei mai eficienți administratori din România, Ilie Bolojan. Dacă Ciucă intră în turul 2, va ajunge președinte, fiindcă va renaște tradiționalul front anti-PSD, iar Bolojan va deveni șef PNL. Bolojan a spus clar că epoca Iohannis s-a încheiat. Iohannis nu mai contează deja, și nu va mai conta deloc peste două luni: ne va enerva doar că se lăfăie într-o vilă uriașă la București și în altele la Sibiu – dar altminteri e mort politic. Nu știu dacă Ciucă îl va putea impune pe Bolojan premier acum, dar la un moment dat, dacă va juca tare, e posibil și asta. Opțiunea mea e deci clară, rațională, pragmatică, și o voi explica până la alegeri. Voi vota Ciucă și PNL”, a mai spus acesta pe Facebook.