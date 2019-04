Adrian Năstase cere apropierea României de Rusia: „Este un bun prilej pentru dezvoltarea relațiilor noastre!”

Prezent la Moscova, fostul premier Adrian Năstase a ținut un scurt discurs despre relațiile dintre România și Federația Rusă. Ulterior, acesta a realizat o postare pe blogul său în care își exprimă uimirea despre modul în care s-a dezvoltat Rusia după destrămarea URSS.





Acesta consideră că trebuie să existe un dialog coerent între România și Rusia, chiar și pe marginea acelor probleme care creează disensiuni între cele două state.

„În seara în care am ajuns la Moscova, am vizitat Casa și muzeul Mihail Bulgakov. „Maestrul și Margareta” rămâne una dintre cărțile mele preferate. Am recitit-o când eram „cazat” la Jilava. Am și scris ceva, atunci, despre ea, pe blog. Absurdul, fantasticul, ironia sunt de neegalat. În esență, se spune că este vorba despre o vizită a diavolului în Uniunea Sovietică. Bulgakov a murit în 1940, iar cartea a fost publicată după vreo douăzeci și ceva de ani. Casa în care a trăit este locul pe care îl descrie în carte – mai multe familii trăind împreună într-un apartament unde se desfășoară toate evenimentele. Impresionantă este acum casa scărilor , care, până la etajul patru, este plină de graffiti. Am ales, dintre personajele romanului, pentru a ilustra aceste desene, Motanul .

M-am întrebat însă ce comentarii ar face Woland sau Vlad Alexandrescu dacă ar vizita acum Moscova. Ce părere ar avea despre cum a evoluat acolo comunismul. Despre faptul că în fața Dumei de stat s-a deschis un magazin Canali. Dar despre reprezentanta Bentley. din apropiere. Sau despre fostul magazin Gum, din Piața Roșie, plin de produse de genul Furla, Zegna, etc. Ce sacrilegiu! Se pare că țările occidentale îi sancționează foarte dur pe ruși pentru că centrul Moscovei este plin de mașini Mercedes G Klasse, Rover, Audi și, uneori, mașini mai puțin performante, gen Lexus.

În acest weekend, am organizat, împreună cu Fundația Gorchakov, la Moscova, o interesantă dezbatere despre relația dintre stat și biserică în tradiția română și în cea rusă. Găsiți pe site-ul FET mai multe detalii.

De fapt, tema nici nu este esențială pentru acest proiect. Consider, cu încăpățânare că putem, uneori, să rescriem istoria, dar că nu putem schimba geografia. Rusia a fost, este și va rămâne un vecin important al nostru cu care trebuie să avem un dialog, inclusiv pe teme în care avem poziții sau interese diferite. Spre exemplu, despre ce se întâmplă în Marea Neagră. Așa cum fac toate statele europene, inclusiv ceilalți vecini ai noștri.

„La 12 aprilie, s-a desfășurat, la Moscova, conferința cu tema „Statul și Biserica în tradițiile română și rusă”.

Evenimentul, la care au participat lideri ai bisericii, oameni de știință și diplomați din România și Federația Rusă, a fost organizată de Fondul Alexander Gorchakov pentru diplomație publică și Fundația Europeană Titulescu, ea ajungând la cea de-a treia ediție.

În deschiderea conferinței, Directorul executiv adjunct al Fondului Gorchakov, Roman Grishenin, a adresat un salut de bun-venit participanților și a apreciat Fundația Titulescu ca fiind un partener de încredere în organizarea de reuniuni bilaterale, subliniind importanța abordării, în acest format, a unei astfel de teme, în contextul transformării standardelor morale și etice la care asistăm astăzi.

