„A murit Lucian Bolcas.

L-am cunoscut in urmă cu vreo patru decenii. Era un strălucitor specialist in drept civil la Institutul de cercetări juridice. Mai târziu, l-am intâlnit in parlament, unde a avut două mandate de deputat si unde isi impunea cu profesionalism opiniile in materie legislativă. M-a apărat in Camera Deputatilor, in 2005, cand „haita pedistă” voia să schimbe regulamentul pentru a mă schimba de la conducerea Camerei. Mai târziu, m-a apărat, ca prieten si ca avocat, in procesul „Trofeul calitătii”, impotriva judecătorilor lui Băsescu – Ionut Matei si Livia Stanciu.

Până in urmă cu câteva luni, obisnuiam să ne vedem pentru a vorbi, cârcotas, despre politică si despre partide. Ne aminteam momentele de tensiune dintre mine si Vadim si eforturile sale de a concilia lucrurile. In final, venise in PSD si a rămas cu un gust amar după episodul CCR din 2013. Mi-l amintesc fumând pipă si judecând cu duritate unele decizii din Parlament. Mă suna, uneori, doar pentru a-si verifica părerile. Era un mod elegant pentru a-mi impărtăsi ce crede.

Am petrecut zeci, sute de seri, in jurul unor mese pline cu dosare, irosindu-ne crezând că argumentele puteau să conteze in fata unor „complte de executie”. Pledoariile sale in Parlament sau in instantă erau strălucitoare. Imi răsună in amintire vocea sa puternică. Si mi-a rămas pe retina memoriei imaginea sa elegantă, tinuta impunătoare.

A plecat, primul, in vremea coronavirusului, pentru a verifica locul in care vor merge cei care nu au rătăcit calea.

Dumnezeu să-l odihnească!”, scrie Adrian Năstase, pe blogul său

