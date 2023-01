Adrian Năstase atacă Ucraina, după promulgarea noii legi ce încalcă drepturile românilor din teritoriu. „Războiul ruso-ucrainean nu ar trebui să fie o scuză”

Adrian Năstase a spus că actualul război ruso-ucrainean nu ar trebui să fie o scuză pentru încălcarea unor drepturi elementare pentru românii din Ucraina. În urma adoptării noii legi, Ministerul Afacerilor Externe de la București a apreciat că deși legea a venit cu îmbunătățiri, există în continuare prevederi care pot avea un impact negativ din punct de vedere al standardelor europene.

Năstase spune că sprijinul acordat Ucrainei ar trebui să fie condiționat

„Legea recent aprobată la Kiev referitoare la drepturile minorităților nu este în concordanță cu acordurile noastre bilaterale și nici cu standardele europene pe care Ucraina – ca stat asociat – ar trebui să le respecte. Am înțeles, sprijinul pentru a rezista agresiunii rusești este prioritar dar au trecut deja 30 de ani în care procesul de ucrainienizare a românilor s-a desfășurat permanent.

Îmi aduc aminte de vizita pe care am efectuat-o, în calitate de președinte al Camerei Deputaților în Ucraina, în mai 1993. Atunci, am ținut un discurs în fata Radei Supreme și am menționat Pactul Ribbentrop-Molotov și nevoia de respectare a drepturilor comunității de români din Ucraina”, a scris fostul premier pe blogul său.

Acesta a mai adăugat că Parlamentul român ar trebui să ceară guvernului român condiționarea sprijinului pentru Ucraina de respectarea drepturilor pentru comunitatea de români din teritoriile preluate în urma Pactului Ribbentrop-Molotov.

„Poate că exemplul Ungariei în această privință ar trebui urmat”, a încheiat Adrian Năstase.

Legea minorităților din Ucraina, criticată de politicieni

Într-o convorbire telefonică cu Zelenski, Klaus Iohannis i-a transmis acestuia că „noua lege a minorităților naționale a creat preocupare și nemulțumire la nivelul autorităților române” și i-a cerut rezolvarea situației. La rândul lui, Marcel Ciolacu a declarat că Volodimir Zelenski a garantat că va proteja minoritatea românească din Ucraina și că speră să se țină de cuvânt.

„Îi solicit aşadar domnului preşedinte Zelenski să intervină pentru a revizui forma în care a fost adoptată Legea minorităţilor naţionale, înainte ca aceasta să producă efecte legale, în detrimentul comunităţi româneşti şi al altor minorităţi naţionale din această ţară”, a spus președintele PSD.

Și Ungaria s-a arătat nemulțumită de noua lege a minorităților, făcând referire la modul în care este definit conceptul de cetățenie unică, adică cea ucraineană, astfel că etnicii maghiari cu două cetățenii nu vor mai putea beneficia de anumite facilități, printre care, spre exemplu, deținerea de pașaport ungar.