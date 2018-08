Adrian Năstase, ATAC ACID la adresa lui Liiceanu și Tismăneanu! Care sunt ACUZAȚIILE

Ex-premierul PSD Adrian Năstase lansează, pe blog, un atac acid la adresa lui Gabriel Liiceanu și Vladimir Tismăneanu, pe care-i numește ”intelectualii lui Băsescu”.





”In Romania, au existat, in diferite perioade, tot felul de liiceni si de tismăneni. Citindu-l pe Petre Pandrea, intelegi mizeria umană din spatele atitudinii unor ‹intelectuali›, compromisurile murdare pe care le-au realizat inainte, in timpul sau după război. Iată, revista ‹Muncă si voe bună› avea ca drector pe Mihail Sadoveanu iar discursul la deschiderea expozitiei internationale, din iulie 1939, „Muncă si voe bună›, in prezenta regelui Carol al II-lea, a fost tinut de ‹domnul ministru M. Ralea›. Jenante prestatii in timpul dictaturii regale… ‹Intelectualii lui Basescu› stau in tribune astăzi si aruncă cu petarde pe stadion, bucurându-se cand federatia internatională sanctionează nationala României”, scrie Năstase, pe blog.

