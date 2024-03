Sport Adrian Mutu, speriat de bătrânețe. A luat-o pe urmele lui Cristi Borcea







Timpul și-a pus amprenta și asupra tehnicianului de la CFR Cluj, Adrian Mutu. Briliantul profită din plin de pauza competițională din SuperLiga. A zburat tocmai până în Turcia pentru a-și „reface” podoaba capilară.

Adrian Mutu apelează la operațiile estetice

Ajuns la 45 de ani, Adrian Mutu a decis să-și facă mici retușuri estetice. Briliantul duce acum o viață liniștită acum alături de soția lui, Sandra Bachici. Antrenorul CFR-ului este într-o mică scurtă vacanță, prilej numai bun pentru a investi în aspectul fizic. Drept urmare, a zburat până în Turica pentru a-și reface podoaba capilară.

„Începe să te lase și părul, nu mai merge. Timpul nu iartă pe nimeni, puțin în părți mi-am făcut implant. Nu ai văzut la interviuri când bate lumina cum se vede. Zici că îl am pe Robert Niță și pe Messi pe extreme, a trecut timpul. Nu e dureros, am dormit. Durează câteva ore, nu este chiar așa ușor”, a spus Adi Mutu.

Briliantul nu a fost uitat de britanici

Recent fostul internațional român a fost inclus de britanici într-un top inedit al fotbaliștilor. Jurnaliștii au realizat un clasament al fotbaliștilor din Premier League care s-au evidențiat, pe lângă calitățile fotbalistice, și prin preferințele sexuale mai puțin obișnuite.

Adrian Mutu apare altături de nume celebre din lumea fotbalistică, Ashley Cole, David Bechkam, Jese Rodriguez, George Best sau Sasa Curcic. Jurnaliștii din Albion nu au uitat de cuceririle „Brialiantului” pe vremea când făcea furori la echipa lui Roman Abramovich, Chelsea.

Britanicii au reluat una din declarațiile fostului internațional referitor la consumul de cocaină. Mutu a mărturisit că a consumat cocoaină doar pentru a-și îmbunătăți performanțele sexuale, și nu cele sportive.

„Nu sunt dependent de droguri. O neg categoric! Singurul motiv pentru care am luat ceea ce am luat a fost pentru că am vrut să îmi îmbunătățesc performanțele sexuale. Poate fi amuzant, dar este adevărat.

Nu am folosit cocaină (n.r.- în alte scopuri). Am luat ceva care m-a făcut să mă simt bine”, au fost cuvintele lui Adrian Mutu de la acea vreme, amintite de Daily Star Sport.