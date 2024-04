Sport Adrian Mutu lansează acuzații grave la adresa lui Tachtsidis, după ce i s-a spus că nu are caracter







Adrian Mutu, fostul antrenor al clujenilor, a emis critici puternice la adresa jucătorului de fotbal grec Panagiotis Tachtsidis, după ce acesta l-a acuzat de lipsă de caracter în urma înfrângerii echipei CFR Cluj cu scorul de 0-4 în fața echipei Corvinul, în Cupa României.

În timpul meciului, Mutu s-a luat de Tachtsidis după ce a luat un cartonaș roșu, iar grecul a reacționat rapid: „Acest tip a dat dovadă de lipsă de caracter, a plecat într-un moment greu”.

Adrian Mutu, critici la adresa fotbalistului grec Panagiotis Tachtsidis

„Nu m-a deranjat ce a zis, m-a deranjat că nu mi-a zis numele, a zis «this guy» (n.r. - acest tip, în engleză). Eu am goluri câte meciuri are el în Italia. Îmi aduc aminte cum a făcut când am venit: «Il Fenomeno, Il Fenomeno!».

El e obraznic, nu are minte. Când te cerți cu cineva care e obraznic, tot tu ieși rău”, a spus Adrian Mutu.

Fostul antrenor al CFR Cluj a menționat că fotbalistul are o viață foarte haotică, însă e vina clubului, pentru că știa oricum ce face acesta în timpul lui liber.

Mutu a declarat că a avut o discuție cu reprezentanții clubului și le-a comunicat că vede atitudinea grecului drept o lipsă de respect față de munca lui.

„Briliantul” îl caracterizează pe fotbalist drept o persoană fără creier

Fostul antrenor de la CFR Cluj acuză clubul că l-au acoperit pe fotbalist, deși toată lumea știe cum Panagiotis Tachtsidis se comportă.

De asemenea, Adrian Mutu spune că a stat de vorbă și cu Neluțu Varga, patronul clubului, însă acesta nu știe despre situația jucătorului.

„E vina lor, a celor de la club, că l-au acoperit. Eu știu ce a făcut el în afara terenului, îmi e și rușine să spun. Și ei știu foarte bine ce face el. Am vorbit cu Neluțu și nu știe despre ce face el.

Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc. El are talent, dar nu are creier. Nu e concentrat pe fotbal. Are probleme și cu soția, divorțează. El simte că e pe ultima sută și nu va mai continua. Nu o să mai stea în România”, a declarat Adrian Mutu, la Prima Sport 1.