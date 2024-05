Mititelu Jr., reproșuri pentru tatăl său. Retrogradarea FCU Craiova se datorează unui staff slab

Adrian Mititelu Jr. a răbufnit și a dat vina pe toată lumea, după retrogradarea FCU Craiova. Între cei luați la țintă se numără și tatăl său, finanțatorul echipei, căruia îi cere să renunțe la fotbal.

FCU Craiova a retrogradat în Liga a II-a după ce a pierdut meciul cu Hermannstadt, 1-3. În acest context, fiul patronului echipei, a declarat că-i va cere tatălui său să renunțe la finanțare. El a acuzat pierderile pe care le-ar fi avut familia, în alte afaceri, pentru că a investit în clubul din Bănie.

Fiul patronului FCU Craiova a spus că tatăl său nu ar trebui să mai investească în echipa care a retrogradat. Adrian Mititelu Jr. a estimat pierderile familiei, din fotbal, la aproximativ 20 de milioane de euro.

„Trebuie să spunem stop. Dacă se va ține cont de ce spun sau nu, nu știu... Vom vedea. Am pierdut 20 de milioane de euro. Merităm premiul pentru fraierii fotbalului românesc. Și ar putea fi o sumă mai mare. Am vândut terenuri sub prețul pieței ca să ținem echipa. Puteam face multe pe acele terenuri...Trebuie să ne întrebăm de ce mereu noi. Cum era pe tricoul lui Balotelli, «Why always us?»”, a spus Mititelu jr în direct la PrimaSport.