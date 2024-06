Sport Adrian Mititelu i-a mulțumit lui Claudiu Niculescu pentru o declarație despre Craiova







Finanțatorul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu (56 de ani), l-a auzit pe Claudiu Niculescu (47 de ani), la Digi Sport, că adevărata Universitatea Craiova este pentru el echipa care a ajuns în Liga 2. În urma declarației lui Niculescu, Mititelu a reacționat public.

Mititelu: „Vei antrena echipa pentru care ai jucat”

Patronul celor de la FCU Craiova, i-a mulțumit lui Claudiu Niculescu, actualul antrenor de la FC Voluntari pentru o declarație despre FCU Craiova, pe are acesta din urmă a făcut-o la o emisiune de sport. „Mulțumim, Claudiu! Ai dat dovadă de caracter și bărbăție, în vremuri în care cei mai mulți dintre foștii jucători și oficiali ai acestui club dovedesc amnezie și lașitate!” a transmis Mititelu.

În viitorul sezon, echipele lui Adrian Mititelu și Claudiu Niculescu se vor confrunta, având în vedere că atât FCU Craiova, cât și FC Voluntari au retrogradat din SuperLiga.

Prezent în studioul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, Niculescu a fost întrebat și dacă și-ar dori ca, într-o zi, să antreneze gruparea lui Mititelu. Niculescu a spus însă că, în Bănie, el nu este foarte agreat de fani, după ce, atunci când era jucător a părăsit formația craioveană pentru Dinamo.

”Orice echipă de tradiție este tentantă, dar după cum bine știți eu nu sunt prea bine primit la Craiova și nu știu nici acum după 20 și ceva de ani dacă s-a mai liniștit treaba”, a mai spus Niculescu, la Digi Sport.

Totuși, fostul golgheter al României a precizat că actualul patron al echipei craiovene i-a promis că va veni și momentul în care-l va oferta.

”Într-o zi, sunt convins că vei antrena echipa pentru care ai jucat, FCU!”, și-a încheiat, de altfel, Mititelu mesajul.

Ce a spus Claudiu Niculescu despre gruparea lui Rotaru

„Craiova? Care dintre ele?”, a întrebat, râzând, Niculescu. ”La Universitatea”, a răspuns Crăciunescu.

”Eu am jucat la FCU. Eu am jucat la FCU, nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să.... . Am spus și trebuie să repet asta, Universitatea Craiova este echipa lui Adrian Mititelu. Pentru că acolo am jucat.

Nu trebuie să se simtă lezați cei de la CSU. Îi respect, domnul Rotaru bagă bani, investește foarte mulți bani, a deveni un club stabil, puternic, care se luptă la titlu an de an. Este benefic pentru campionatul nostru, dar Universitatea este FCU”, a spus Niculescu, la Digi Sport.

Actualul antrenor al FC Voluntari a fost căpitanul lui FCU Craiova în sezonul 2000-2001 și a marcat unicul gol într-un meci câștigat cu FCSB, făcând ca alb-albaștrii să urce la acel moment pe primul loc în Liga 1.

Claudiu Niculescu a jucat pentru echipa din Bănie între 1998 și 2001, înregistrând 93 de meciuri în tricoul alb-albastru și marcând 41 de goluri pentru FCU Craiova.