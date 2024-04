Actualitate Adrian Mititelu, conflict deschis cu fiul său: Dacă eu sunt răul la echipa asta, mă retrag







Adrian Mititelu și fiul său nu se mai înțeleg deloc, mai ales după eliminarea FC U Craiova din Cupa României Betano. Adrian Mititelu jr. i-a cerut părintelui său să demisioneze, fapt care a declanșat un scandal uriaș.

Adrian Mititelu, critici la adresa fiului său

După eșecul cu FC Voluntari, Adrian Mititelu jr. A cerut ca toți oamenii din club, de la acționar și până la ultimul jucător de rezervă, să își depună demisiile. În replică, tatăl acestuia susține că tânărul ar intenționa, de fapt, să ajungă în fruntea grupării din Bănie.

Mai mult, Mititelu jr. A susținut că antrenorul Nicolo Napoli ar fi fost adus la echipă pentru ca tatăl său să poată controla deciziile, având ultimul cuvânt de spus.

Patronul FC U Craiova, replică pentru fiul său

Adrian Mititelu s-a arătat deranjat de afirmațiile fiului său. Totodată, patronul FC U Craiova i-a transmis acestuia că deciziile nu se vor lua fără acordul său. Ulterior, acesta a precizat că, în cazul în care fiul lui s-ar implica de deplin în conducere, nu ar avea nimic împotrivă să se retragă.

„Dacă am fi câștigat la penalty-uri, discursul lui Adiță era acum altul. Când echipa nu mai merge, când jucătorilor nu le iese, eu sunt de vină. E treaba lui ce vrea, deocamdată eu sunt stăpân aici la echipă, eu decid tot. El să facă 5% din ce am făcut eu în viață și după aia să vorbească. E ușor să stai la București și să-ți dai cu părerea ce e aici la echipă. Ce e de făcut? Hai să ne supărăm să plecăm toți acasă, să dăm vina unii pe alții… Ce vină are Napoli pentru jocul de azi? Ce să facă el? Eu am recunoscut că vioara întâi aici e Florin Drăgan, dar cu același staff anul trecut echipa a fost la un pas de Conference League. E o situație mai veche, a fost o problemă legată de lot. ”, a spus patronul echipei FC U Craiova.

Adrian Mititelu: Dacă eu sunt răul la echipa asta, mă retrag

Patronul echipei craiovene susține că fiul lui nu a fost de acord ca Blănuță să joace în meciul recent. De altfel, acesta ar fi fost unul dintre motivele care au dus la izbucnirea conflictului în familia Mititelu. Șeful grupării din Bănie a explicat că are toată încrederea în jucător, dincolo de opinia fiului său.

„Mâine, poimâine mă dă afară de la club dacă mi-a cerut el mie demisia. La mine s-a referit. Din cauza faptului că a jucat Blănuță, dar eu cred în Blănuță. Eu nu mă bag la schimbări, dar am un cuvânt de spus înainte de meci. Uite cum e acum situația asta mai complexă legată de jucătorul U21, ba să joace Popa, ba să joace Blănuță, ba să joace Blidar. (…) Acum mă duc și fac o ședință și plecăm toți. Mă duc și eu pe la Dubai, mă plimb, ce-mi trebuie mie bătaie de cap și stres.Am făcut-o din ambiție și orgoliu, dar dacă vezi că ești subminat de unii care se trezesc la 12, ce să faci? Am 45 de ani de muncă, am luat-o de jos și uite că acum mă ceartă ăștia de s-au trezit numai la 12. Bine, mă, vino tu Adiță și condu tu, câștigă tu cupa și campionatul. Dacă eu sunt răul la echipa asta, mă retrag. El asta vrea de fapt, să conducă el. ”, a mai adăugat acesta.