Monden Adrian Minune, după operație: „Sunt plin de viață. Am slăbit, sunt frumos”







Adrian Minune a decis să scape de kilogramele în plus și să se opereze pentru a-și micșora stomacul. Zis și făcut, iar acum artistul și-a anunțat fanii că e foarte mulțumit de cum arată.

Adrian Minune anunță că a slăbit și că e frumos

Adrian Minune a avut probleme de sănătate. A fost internat și spunea atunci că s-a temut că nu mai scapă cu viață. De atunci a decis să-și schimbe stilul de viață. Mai nou, artistul și-a luat inima-n dinți și a mers să-și facă micșorare de stomac. Operația i-a reușit și se simte foarte bine. A spus că „s-a născut pentru a doua oară”. Manelistul a multumit doctorului și staff-ului pentru tot ceea ce au făcut pentru el.

„Vreau să îi mulțumesc doctorului și staff-ului, pentru că mă simt foarte bine, extraordinar de bine! Pe 17 aprilie am primul control, sunt super ok, plin de viață, plin de fericire! Îmi iau vitaminele, am slăbit, sunt frumos. Toate sunt bune și frumoase. Aseară am cântat, am cântat foarte bine! După 10 zile am control, mă simt foarte bine! ”, a anunțat Adrian Minune.

Adrian Minune. Sursa foto: Facebook

Artistul a glumit spunând că ar vrea să se facă mai înalt

Adrian Minune a mai declarat că ar vrea să fie mai înalt și pentru asta se va duce în America la sfârsitul anului.

„Sunt ok, sunt plin de viață, îmi iau vitaminele, am slăbit, sunt frumos. Merg și în America să mă fac mai înalt, la 1 m 90. Ce să fac, toate sunt bune și frumoase. O să plecăm și în America dar la sfârșitul anului.„, a declarat artistul.

Adrian Minune a mai spus că nu-i vine să creadă că a ajuns să-și iubească nepoții mai mult decât pe copiii săi.

„Nu am crezut că poți ajunge să iubești nepoții mai mult decât copiii. Îi iubesc pe Sofi și pe Noa la nebunie. Știi pentru ce… sunt aici cu voi, dar gândul este la ei, să mă duc acasă să mă joc cu ei. Să-i fac să fie fericiți, să-i duc colo și colo. Noa are șapte luni și cântă. De Sofi nu mai zic, e mare, are 5 ani. Cântă foarte bine”, a spus Adrian Minune, potrivit cancan.ro.