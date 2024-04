Monden Schimbări radicale în viața lui Adrian Minune. Se pregătește de nunta fiicei sale







În ultimul timp, Adrian Minune a făcut schimbări semnificative în viața sa, concentrându-se pe sănătate și dorindu-și ca astfel să poată petrece cât mai mult timp alături de familie.

În luna septembrie, manelistul va împlini 50 de ani, așa că a decis că a venit vremea pentru o schimbare radicală. Mai exact, acesta și-a făcut o operație de micșorare a stomacului cu care speră să dea jos kilogramele în plus.

Adrian Minune, pregătiri intense pentru nunta fiicei sale

Cântărețul de manele a apelat la serviciile aceluiași medic la care s-a operat și Teo Trandafir în urmă cu mai mulți ani. O astfel de operație la stomac se învârte în jurul sumei de 4.000 de euro.

Astfel, profund recunoscător pentru operația reușită, Adrian Minune a ținut să-i mulțumească public medicului care l-a operat și echipei din spatele lui.

„Vreau să îi mulțumesc doctorului Copăescu și staff-ului de la spitalul Ponderas, pentru că mă simt foarte bine, extraordinar de bine! Pe 17 aprilie am primul control, sunt super ok, plin de viață, plin de fericire!

Aseară am cântat, am cântat foarte bine! După zece zile am control, mă simt foarte bine!”, a transmis Adrian Minune pe pagina sa de Instagram.

Manelistul și-a tatuat tot spatele cu imaginea lui Dumnezeu

O altă schimbare făcute de manelist este tatuajul făcut pe tot spatele, care îl înfățișează pe Dumnezeu, alături de niște scări de urcat către Rai, semn că aceasta este o persoană extrem de credincioasă.

Schimbările apărute în viața lui Adrian Minune vin cu doar câteva luni înainte de nunta fiicei sale, Adriana. Pentru că e socru mic, cântărețul nu a putut să nu se pregătească din timp și să arate impecabil.

Nunta va avea loc pe 14 iulie și va fi, de fapt, un eveniment doi in unu, pentru că tot atunci are loc și botezul nepotului manelistului.

De altfel, pentru că își dorește să arate extrem de bine, manelistul a postat recent o poză cu el din tinerețe, alături de care a scris: „Așa vor fi în trei luni!”