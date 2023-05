Adrian Câciu, despre atingerea pragului de îndatorare de 50% din PIB. Cum justifică împrumuturile mai mari decât pe vremea lui Florin Cîțu

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a explicat care este situația datoriei publice și cum s-a ajuns la un nivel de 50% din PIB.

„Anul acesta România are un vârfuri de plată în valoare de 100 de miliarde de lei și atunci când face o prefinanțare până la urmă a acestor vârful de plată, pentru că asta am făcut în primele patru luni ale anului, noi am prefinanțat tot ce înseamnă necesarul de finanțare al României, pentru am luat 50% din necesarul de finanțare în primele patru luni. De ce? Pentru că au fost și condiții de piață mai bune și pentru a preîntâmpina o serie de volatilități care pot apărea pe piețele financiare interne și internaționale. În momentul în care ei această prefinanțare, practic ea se adaugă la datoria publică, se suprapune peste vârfurile de plată care urmează a se stinge”, a explicat Adrian Câciu.

Potrivit spuselor sale, în mandatul său de ministru al Finanțelor, România a făcut împrumuturi mai mari decât în perioada predecesorului său, Florin Cîțu. El se justifică spunând că a făcut aceste datorii pentru a acoperi creditele trecute,

„Am fost nevoit să o fac pentru că ar trebui să plătesc și datoriile făcute în acea perioadă. Și noi plătim datoriile făcute în acea perioadă și uitați cu mine să spun la cârma finanțelor publice, ne-am lovit de câteva ori de această atingere a ponderii datoriei publice în PIB de 50% după care lucrurile și-au revenit.

Anul trecut am închis la 47,2. Anul acesta este prognozat, se închide la 45,6% din PIB. Dar de ce ne lovim de aceste acest nivel de 50%? Pentru că atunci când am preluat am preluat la 49% și atunci orice împrumut pe care îl faci, care înseamnă, pe de o parte finanțarea deficitului public sau rambursare anticipată de datorii se adaugă, dar este în acel vârf de la 49% în sus”, a mai spus Adrian Câciu.

Adrian Câciu despre gaura din buget

Ministrul de Finanțe a precizat că România nu are excedente bugetare și, drept urmare, nu poate acoperi datoriile pe care le făcut în trecut. Întrebat careeste dimensiunea găurii bugetare pe 2023, ministrul de Finanţe a spus că nu este vorba despre o gaură, ci de o încetinire a colectării veniturilor în prima parte a anului.

„ Am avut o încetinire a încasărilor pe primul trimestru de 4,7 miliarde pe care o consider oarecum închisă. Prin această ordonanță de ajustare a cheltuielilor bugetare care în valoare de 5,3 miliarde consider că se va închide.

La nivelul a patru luni de zile, cumulat, nivelul veniturilor programate este egal cu nivelul veniturilor declarate de către contribuabili. Deci nu este o problemă de estimare, este o problemă de încasare efectiv. Adică mai trebuie să lucrăm la instrumentele de colectare”, a mai spus Adrian Câciu, ministrul de Finanțe, în emisiunea În faţa naţiunii de la Antena 3.