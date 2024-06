Acuzații grave pentru un gigant tehnologic. SUA au deschis un proces pentru practici abuzive

Adobe, cunoscutul gigant tehnologic este acuzat de practici abuzive împotriva clienților. Statele Unite au deschis un proces împotriva companiei și a pus sub acuzare doi directori.

Compania de software, a doua ca mărime din lume, dezvoltă mai multe aplicații de editare foto-video foarte apreciate. Oficialii americani susțin că gigantul tehnologic practică politici abuzive îndreptate împotriva clienților.

Guvernul Statelor Unite a chemat în judecată gigantul tehnologic. Oficialii administrației americane acuză dezvoltatorul aplicațiilor Photoshop şi Acrobat de practici abuzive. Potrivit acuzatorilor, Adobe ascunde comisioanele foarte mari pe care le practică pentru rezilierea celui mai popular plan de abonament.

De asemenea, potrivit acuzațiilor gigantul tehnologic pune numeroase piedici în calea celor care doresc să-și rezilieze contractele, transmite Reuters.

Într-o plângere depusă la instanţa federală din San Jose, California, Comisia Federală pentru Comerţ (FTC) susține că Adobe ascunde comisioanele. Sumele de plată ajung, în unele cazuri, și la câteva sute de dolari. De asemenea, compania nu pune la dispoziția clienților nici alte detalii importante ale planului de abonament. Acestea sunt scrise cu litere foarte mici, greu de descifrat ori sunt ascunse în spatele unor casete de text sau hyperlink-uri.

Adobe este acuzată că „a prejudiciat consumatorii prin înscrierea acestora în cel mai profitabil abonament, fără a dezvălui în mod clar termenii importanți ai planului”.

FTC takes action against Adobe and executives for hiding fees, preventing consumers from easily cancelling software subscriptions: https://t.co/tJ7J3tLxc4 /1

— FTC (@FTC) June 17, 2024