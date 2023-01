Administrația Prezidențială are o factură colosală la energie. Ce sumă plătește Președinția pentru lumină

Achiziția solicitată de Președinție a fost făcută în ultimele zile ale anului trecut, prin atribuire directă, fiind invocată o urgență extremă ce nu putea fi prevăzută. Prin urmare, Administrația Prezidențială va consuma, în perioada 1 ianuarie – 3 aprilie 2023, energie electrică în valoare totală de aproape un milion de lei.

Anunțul potrivit căruia Administrația Prezidențială a cumpărat curent electric fără licitație, la urgență, a fost publicată în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice. Administrația Prezidențială a contractat, așadar, energie electrică pentru „locațiile stabilite de beneficiar” prin atribuire directă. Prețul maxim pe care instituția arăta că era dispusă să-l plătească este de 823.354,62 de lei fără TVA. Președinția a impus două criterii de atribuire.

O factură uriașă a venit la Cotroceni

Astfel, instituția a menționat că va cântări decizia de a parafa afacerea, bazându-se pe prețul ofertei, în proporție de 90 la sută, precum și pe furnizarea de energie verde, în proporție de 10 la sută. Din cele trei companii ce s-au arătat interesate să furnizeze curent electric Palatului Cotroceni pentru perioada menționată, Administrația Prezidențială a ales o singură ofertă, precizând că atribuirea contractului se va face fără publicarea prealabilă a unei invitații de participare la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nefiind organizată nici vreo licitație electronică. Administrația Prezidențială a plătit, pentru energia electrică ce a fost consumată pe parcursul întregului an 2022, aproximativ 722.000 de lei. Asta înseamnă că în trei luni Președinția va consuma aproape cât pentru un an întreg, dacă facem comparația de preț. În plus, președinția a mai contractat gaze naturale în valoare de aproximativ 800.000 de euro, precum și servicii de deszăpezire în valoare de 28.000 de euro.