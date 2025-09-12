Adio lux. Fiica lui Cristian Boureanu, nevoită să meargă la muncă

Ioana, fiica fostului politician Cristian Boureanu, a ajuns în atenția publicului după ce a fost surprinsă în timp ce lucra într-un restaurant cunoscut din București. La 24 de ani, tânăra a decis să își câștige singură banii, o alegere surprinzătoare pentru cei care o știau drept „fetița lui tati”, mereu protejată de generozitatea financiară a familiei.

Decizia Ioanei de a se angaja vine după o relație complicată cu tatăl său. În 2016, cei doi au fost protagoniștii unui episod tensionat, când Boureanu și-a pierdut cumpătul și a lovit-o în plină stradă. De atunci au trecut aproape nouă ani, iar legătura dintre ei pare să se fi îmbunătățit.

Totuși, Ioana pare să fi ales calea independenței, evitând să mai depindă financiar de părinți.

Potrivit imaginilor surprinse de Cancan recent, tânăra lucrează pe post de picoliță într-un local frecventat de clienți influenți din Capitală. Îmbrăcată într-o ținută simplă, un tricou alb larg și părul prins lejer, Ioana a fost văzută servind mesele și interacționând cu clienții.

Prezența ei în restaurant a atras imediat atenția, mai ales pentru că, până acum, Ioana era obișnuită să ducă o viață lipsită de griji, fiind prezentă mai degrabă în vacanțe și la evenimente mondene. Decizia Ioanei de a intra pe piața muncii poate fi privită și ca o dorință de a demonstra că nu depinde de averea sau statutul tatălui său.

În cercurile apropiate familiei, se discută că Ioana ar fi preferat să își construiască singură cariera, pentru a evita criticile celor care ar spune că trăiește doar din sprijinul financiar al tatălui său.

Decizia fiicei sale de a lucra survine și într-un context mai delicat pentru Cristian Boureanu. În ultimii ani, fostul politician a fost nevoit să își reducă semnificativ stilul de viață. Cunoscut pentru locuințele luxoase și vacanțele extravagante, Boureanu s-a mutat din penthouse-ul exclusivist din Floreasca, unul dintre cele mai scumpe cartiere ale Capitalei.

Mai mult, fostul politician este citat într-un nou proces, deschis de o companie de asigurări care încearcă să recupereze de la el aproape 60.000 de euro.