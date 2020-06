Atacantul a ţinut să dedice golul marcat în această partidă patronului Gigi Becali cu ocazia zilei sale de naştere.

„Mă bucur foarte mult pentru că Dinamo era una dintre puţinele echipe împotriva căreia nu marcasem. Mă bucur foarte mult că am marcat în derby. Vin după o perioadă foarte grea şi acest gol mă ajută foarte mult pentru viitorul meu, pentru moral, să uit perioada prin care am trecut. Au fost mai multe lucruri, nu mai are rost să vorbim acum, este istorie. Acum mă gândesc la prezent şi viitor. Eu le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Vreau să dedic golul domnului Becali, am înţeles că este ziua dânsului. Sper că i-am făcut seara mai frumoasă. Nu am nimic de demonstrat nimănui, am arătat mie şi prietenilor, familiei că sunt un fotbalist profesionist şi atâta tot. Finala nu o să o mai prind, eu mai am patru zile de contract şi sunt liber. Nu ştiu dacă a fost ultimul meci la FCSB, depinde de domnul Vintilă dacă voi mai juca şi următorul. Dacă a fost ultimul, mă bucur că am terminat cu gol. Dacă vor câştiga trofeul cred că mi-am adus şi eu aportul cât am putut. Eu am contract până pe 30 iunie şi atât”, a afirmat Popa.

Jucătorul a precizat că i-a fost greu să evolueze după o pauză de 3-4 luni: „A fost greu să intru după 3-4 luni de pauză cu doar câteva antrenamente, dar consider că am făcut tot ce a depins de mine. Rezultatul este unul pozitiv, nu mai câştigasem demult în derby, văd doar lucruri pozitive. Eu am fost sunat să vin la pregătire, mi-am făcut treaba cât mai profesionist şi atâta tot. Nu e uşor să joci un derby fără spectatori, dar trebuie să ne adaptăm vremurilor şi să mergem înainte”.

Echipa de fotbal FCSB a învins cu scorul de 3-0 (1-0) formaţia Dinamo într-o partidă disputată, joi seara, pe Stadionul Dinamo din Capitală, în prima manşă a semifinalelor Cupei României.

Manşa retur a acestei semifinale se va disputa la 8 iulie, ora urmând să fie stabilită de deţinătorii drepturilor TV şi Federaţia Română de Fotbal.

Partida s-a disputat fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului Tineretului şi Sportului şi ministrului Sănătăţii, emis în la 1 iunie.