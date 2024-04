Social Adevărul dureros despre mâncarea la all-inclusive. Actorul Bob Rădulescu își pune românii în cap







Cunoscutul actor Bob Rădulescu este total nemulțumit de modul în care este „batjocorită” mâncarea la bufetele all-inclusive ale hotelurilor.

„Ne umplem farfuriile cu 10 kile de hrană, ne punem la masă, înfulecăm ca hapsânii 5 kile și lăsăm restul de 5 kile mocioflite și batjocorite în farfuri”, arată Bob Rădulescu.

La bufetele all-inclusive se risipește mâncarea

Actorul clujean Bogdan Bob Rădulescu într-o postare pe Facebook critică modul în care unii dintre semenii noștri risipesc mâncarea atunci când se află în fața unei oferte de bufet all-inclusive atunci.

„Noi, oamenii, încă n-am ajuns la nivelul de dezvoltare la care să putem gestiona micul dejun la hoteluri sau bufetul all inclusive în stațiuni.

Pur și simplu suntem departe de momentul la care să nu mai fim niște animale ignorante și fără rațiune, niște termite fără empatie, care nu înțelegem că trăim într-o comunitate cu alți oameni care ar vrea și ei să trăiască, niște sălbatici care în secolul 21 încă ne punem în farfurii ca și cum ar fi ultima masă înainte de execuția pe scaunul electric”, a scris el.

Mâncăm „ca sparții” până facem indigestie

Problema, spune actorul, este că foarte mâncare ajunge să fie aruncată, în vreme ce multă lume moare de foame.

„Problema nu e că mâncăm ca sparții până facem indigestie și ne duce SMURD-ul să mai scoată din gât ultimele 750 de grame de mâncare solidă nemestecată, pe care am îndesat-o peste celelalte 5 kilograme de hrană luată de pe bufetul hotelului la mic dejun, problema e că ne umplem farfuriile cu 10 kile de hrană, ne punem la masă, înfulecăm ca hapsânii 5 kile și lăsăm restul de 5 kile mocioflite și batjocorite în farfurii, în timp ce alții nu au deloc sau mor de foame...”, a spus Bob.

Actorul susține că multă lume nu conștientizează că un astfel de comportament nu este altceva decât o formă de lăcomie, care este unul dintre cele mai mari defecte ale oamenilor. Românii se încadrează și ei în această categoria, făcând, din păcate abuz de sistemul all-inclusive.

„De asta se prăbușesc imperii, de asta nu mai vine Isus Hristos a două oară, de asta nu ne vizitează extratereștrii. Pentru ca încă suntem la stadiul de vertebrate pe două picioare care ne trăim întreaga existență ca niște cărucioare de supermarket, cu 3 din 4 roți blocate sau strâmbe care facem drumul între bucătărie și budă scârțâind, pe ritm de râgâieli și beșind efemer în urma noastră...“, a mai scris actorul clujean.

Românii sunt tot mai interesați de servicii all-inclusive

Dar, de la an la an, cererea de servicii all-inclusive crește și în țara noastră.

În sezonul estival 2023, 38 de unități de cazare și masă de pe litoral au oferit turiștilor servicii all inclusive, ceea ce totaliza 18.500 de locuri de cazare.

Spre exemplu, în anul 2019, considerat a fi cel mai bun an din istoria turismului autohton, pe litoralul românesc erau 29 de hoteluri cu servicii all-inclusive cu un total de aproximativ 13.500 de locuri de cazare. Avem practic, în acești 5 ani o creștere cu 5.000 de locuri a spațiilor de cazare în regim all-inclusive.

Cele mai multe oferte all-inclusive se găsesc în prezent în stațiuni precum: Jupiter (9 hoteluri), Mamaia și Neptun-Olimp (cu câte 7 hoteluri fiecare) și Mamaia Nord, Eforie Nord și Venus cu câte 3 hoteluri all inclusive fiecare. În Eforie Sud și Saturn, sunt câte 2 hoteluri all inclusive, iar în Costinești și Mangalia – un singur hotel are astfel de servicii.

Cele mai multe unități de cazare care oferă servicii all inclusive, au 4 stele (19 hoteluri), urmate de unitățile de cazare de 3 stele (16 hoteluri. Mai rare sunt hoteluri de 5 stele (2 hoteluri) și de 2 stele care cazează turiști în regim all inclusive.

Avem și ultra all inclusive pe litoralul românesc

Există și un hotel de 4 stele din stațiunea Saturn care oferă servicii ultra all inclusive. Respexctiva ofertă vine cu gamă mai diversificată de băuturi, mai multe gustări între mese într-un interval orar mai mare (late breakfast), live cooking.