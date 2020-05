Mass media internaționale au scris, în repetate rânduri, că fosta membră a familiei regale ar avea un comportament extraordinar de urât față de cei care lucrează pentru ea.

Sarah Chapman, cea care a ajutat-o pe Meghan să aibă un look impecabil în ziua nunții, a declarat: „Mă simt foarte norocoasă că am legat o prietenie grozavă cu Meghan. A fost o experiență uimitoare și chiar am ajuns să o cunosc destul de bine. Este o persoană amabilă, generoasă, inspirată și ajută pe toată lumea”, a spus celebra cosmeticiană.

În urmă cu numai câteva săptămâni, Chapman a postat mai multe imagini cu Meghan Markle. În pozele de la nuntă și diferite evenimente, Meghan afișa un look strălucitor, simplu și elegant.

„Este drăguț să poți împărtăși relația pe care o avem. Este o persoană grozavă”, a adăugat celebra cosmeticiană.

„Cu Meghan am avut norocul să mă vad cu o seară înainte de nuntă pentru a îi aplica un tratament care să îi hidrateze pielea, astfel încât să aibă un aspect natural în ziua cea mare”, a spus ea.

„Am râs, am discutat despre multe lucruri și mi-a lăsat întotdeauna senzația că aș putea schimba lumea – o astfel de persoană este ea”, a declarat Chapman.

„Ea are o abordare cu adevărat dezinteresată a lucrurilor și o dorință cu adevărat puternică de a ajuta oamenii. Este o persoană care te inspiră și are o energie incredibilă. Este păcat că nu prea mai avem astfel de oameni la noi în țară”, a concluzionat ea, scrie DailyMail.