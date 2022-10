Adevărul despre buncărele lui Vladimir Putin. Ar putea adăposti sute de mii de persoane

Amenințările nucleare ale lui Vladimir Putin, dar și decizia sa de a-și pune familia la adăpost au reaprins discuțiile despre buncărele existente în Rusia.

Liderul de la Kremlin a ordonat ca iubita lui, Alina Kabaeva, împreună cu copiii lor, precum și cele două fiice ale lui împreună cu copiii acestora să fie duși într-un buncăr. Ei au fost avertizați despre posibilitatea unei evacuări urgente.

Buncărele Rusiei

Publicația Pravda.Ru a susținut că în Rusia sunt două buncăre uriașe „care ar putea salva elita științifică, militară și politică a țării, în cazul unui război nuclear“. Potrivit jurnaliștilor, capacitatea totală a acestora ar fi de 10.000 de persoane. Unul ar fi fost construit la o adâncime de 300 de metri sub Kremlin, iar al doilea ar fi situat în apropiere de Universitatea de Stat din Moscova.

În plus, potrivit sursei citate, în Rusia ar mai exista alte două buncăre de mare capacitate în regiunile Bașkiria și Sverdlovsk. Unul dintre el ar fi fost construit chiar în muntele Yamantau. S-a ajuns la această concluzie, deoarece în apropiere se află orașul Mezhgorye, în care accesul populației este interzis. Acesta ar fi fost conceput pentru 60.000 de persoane, dar ar putea adăposti în caz de nevoie până la 300.000 de persoane.

Buncărele americane

Publicația rusă a oferit detalii și despre adăposturile americane. Câteva buncăre ar fi fost construite sub Casa Albă în 1942, imediat după atacul de la Pearl Harbor. Unul ar fi situat sub clădirea Trezoreriei. Un alt buncăr s-ar afla sub aripa de est a Casei Albe, iar din Biroul Oval s-ar poate ajunge acolo în câteva secunde.

Potrivit sursei citate, ar exista și un al treilea buncăr, construit în 2010, care ar avea cinci niveluri în subteran. Presa rusă a mai scris și că principalul adăpost al președinților americani este în statul Colorado. Bumcărul s-ar afla sub muntele Cheyenne, într-un masiv de granit și ar fi capabil să reziste unei lovituri directe cu o bombă termonucleară.