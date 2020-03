6 martie

Adevărata țintă este Iranul? Bună întrebare! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 6 martie s-au născut Michelangelo Buonarroti, Cyrano de Bergerac, Valentina Tereşkova, Andrzej Wajda, Lou Costello, Dick Fosbury, Ernest Maftei, Margareta Pogonat.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: 42 de Mc. din Amoreea şi Eufrosin. Este ziua Aflării Sfintei Cruci.

În “Kalendar” este a şasea babă, numită, după regiune, Măriuţa, Virita, sau Lucia. Cine şi-a ales această babă şi se adevereşte, va avea parte de lumină şi noroc tot anul.

Iată o cronologie din dosarul gripei chinezști în Iran, mai multi dintre domniile voastre m-au întrebat ce se petrece acolo.

Virusul corona, originar din Wuhan, China, depistat în septembrie, oficial anunțat în luna decembrie, s-a răspândit în Iran în luna februarie.Pe 19 februarie, ministerul sănătății a anunțat că doi oameni în vârstă, din orașul Qom au murit din cauza complicațiilor cauzate de gripa chinezească.Pe 23 februarie, ministrul iranian pentru sănătate, Saeed Namaki, a dat vina pe un comerciant iranian din Qom, care călătorise frecvent între Iran și China. De șase ori în lunile decembrie 2019 și ianuarie 2020.

Virusul s-a răspândit rapid.Până la 24 februarie, Ministerul Sănătății din Iran a raportat 61 de cazuri de coronavirus, soldate cu 12 decese.Cazurile au fost înregistrate în Arak, Babol, Isfahan, Qom, Rasht și Teheran.Raportul dintre cazuri și decese a fost neobișnuit de mare.La nivel global, rata mortalității a fost de aproximativ două procente.Până la 5 martie, Iranul a raportat 3.513 cazuri și 107 decese – o rată a decesului de 3%.Rata mortalității a fluctuat zilnic.Se poate specula că numărul de infectați cu virusul chinezesc, în Iran, este mult mai mare decât cel anunțat oficial.

Experții medicali și oamenii de știință care studiază bolile infecțioase au raportat că Iranul are mult mai multe cazuri decât cele anunțate oficial. Un raport preliminar, fără pretenția de a fi exact, a estimat la 24 februarie că Iranul ar putea avea până la 18.000 de cazuri de gripă chinezească. Grupul canadian de cercetare a utilizat un algoritm complex, ținând cont de numărul de cazuri internaționale legate de Iran și legăturile aeriene între Iran și alte țări, pentru a prezice numărul probabil de cazuri.

Cel puțin 18 țări – Afganistan, Australia, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Canada, Georgia, Irak, Kuweit, Liban, Noua Zeelandă, Norvegia, Oman, Pakistan, Arabia Saudită, Suedia, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite – au raportat cazuri de coronavirus răspândite fie de turiști iranieni, fie de proprii lor resortisanți care s-au întors recent din Iran.

Epidemia a determinat guvernul iranian să închidă școli, universități și centre culturale din 14 provincii, ca măsură preventivă. Meciurile de fotbal și proiecțiile de filme au fost suspendate, inclusiv rugăciunea colectivă de vineri. În Teheran, autoritățile au ordonat închiderea magazinelor de gustări, fast food, și a țâșnitorilor de apă din stațiile de metrou. „Îndemnăm oamenii să evite strângerea mâinilor și sărutarea, să observe igiena personală și, de preferință, să evite locurile aglomerate”, a declarat Qasem Jan-Babaei, ministrul adjunct al sănătății din Iran, în timpul unei conferințe de presă pentru a anunța epidemia. Administrația locală a trimis muncitori și pasdarani în slopete și măști de război chimic, ca să dezinfecteze autobuzele și trenurile de metrou. Ministrul Sănătății, Saeed Namaki, a promis tratament gratuit pentru pacienții cu coronavirus.El a spus că țara va dedica 230 de spitale pentru combaterea virusului.

Pe 24 februarie, președintele Hassan Rouhani a dat asigurări țării că oficialii „au mobilizat toate resursele” pentru a contracara boala „în cel mai scurt timp, cu victime minime”. Oficialii au avertizat împotriva reacției excesive la focar, în orașul Qom, despre care au susținut că a fost stabilizat și ca este sub control. „Am reușit să reducem problema la minim”, a declarat ministrul adjunct al Sănătății, Iraj Harirchi.

Harirchi a spus că guvernul a fost împotriva carantinelor orașelor iraniene, despre care a susținut că ar putea provoca mai mult rău decât bine. „În ceea ce privește carantinele – suntem absolut împotriva lor. Carantinele aparțin războiului mondial – pandemiilor cu milioane de morți, gen ciumă, holeră, gripa spaniolă, chestii de genul acesta”, a spus el. „Chinezii înșiși nu sunt atât de mulțumiți de carantina de acolo. La urma urmei, carantinele au consecințe. Să presupunem că faceți carantină într-un anumit oraș – ce ar face oamenii din acel oraș? Uite, calculăm cu atenție toate deciziile noastre. Suntem responsabili, analizând și prognozând efectele fiecărei decizii pe care le luăm. Să presupunem că închidem Qom timp de zece zile consecutive. Toată lumea ar fugi de acolo, iar acest lucru ar face ca boala să se răspândească în toată țara. „

În aceeași zi, 24 februarie, Ahmad Amiriabadi Farahani, un parlamentar din Qom, un cleric influent, a acuzat regimul că a acoperit adevăratul număr de decese și a acuzat guvernulcă nu a făcut suficient pentru a neutraliza infecția. El a raportat că 50 de persoane au murit din cauza coronavirusului, numai în Qom. „Până în prezent, nu am văzut nicio acțiune specială contra virusului corona, luată de către administrație”, a spus Farahani.

Pe 24 februarie, seara, Harirchi a respins afirmația lui Farahani în timpul unei conferințe de presă în care a părut vizibil bolnav, transpirând mult și folosind batiste de unică folosință pentru a-și șterge fruntea. „Dacă se confirmă că numai jumătate din acest număr este adevărat, voi demisiona”, a declarat Harirchi.O zi mai târziu, guvernul a raportat că Harirchi a contractat virusul gripei chinezești.

Oficialii iranieni din domeniul sănătății au susținut că sancțiunile americane de lungă durată și decizia recentă a grupului de acțiune financiară de a pune Iranul pe lista neagră, au împiedicat livrarea kiturilor de testare și diagnosticare. „Mai multe companii internaționale sunt gata să furnizeze Iranului kituri de testare corona (virus), dar nu le putem trimite banii”, a declarat Ramin Fallah, vicepreședinte al Uniunii Iraniene a Importatorilor de Echipamente Medicale, la 24 februarie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, a numit focarul de gripă chinezească din Iran „foarte îngrijorător. Trebuie să ne implicăm și mai mult. ”

Pe 25 februarie, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat Iranul că a acoperit întinderea focarului de gripă chinezească și că nu a anunțat corect numărul de decedați. „Statele Unite sunt profund îngrijorate de informațiile care indică faptul că regimul iranian ar fi putut suprima detalii vitale despre focarul din țara respectivă”, a declarat Pompeo reporterilor. „Toate națiunile, inclusiv Iranul, ar trebui să spună adevărul despre coronavirus și să coopereze cu organizațiile de ajutor internațional.”

Președintele Rouhani a replicat că virusul a fost folosit de adversarii Iranului pentru a provoca panică în țară. „În școli, licee, universități și locuri de muncă, toată lumea ar trebui să fie atentă la recomandările de sănătate, dar cu toții trebuie să ne continuăm munca și activitățile, pentru că este unul dintre comploturile inamicilor de a răspândi frica în țara noastră și de a ruina țara.”, a spus Rouhani.

Într-un tweet, ministrul de externe, Mohammad Javad Zarif, a subliniat, că, coronavirusul ar putea infecta pe oricine. El a cerut unitatea regională pentru a lupta împotriva bolii „în conformitate cu efortul de pace Hormuz (Speranța)”. Președintele Hassan Rouhani a prezentat HOPE, Speranța, despre care a spus că „va promova pacea, stabilitatea, progresul și bunăstarea pentru toți locuitorii din regiunea strâmtoare Hormuz”, la Adunarea Generală a ONU din septembrie, anul trecut.

Pe 26 februarie, președintele Rouhani a cerut publicului să nu lase virusul să devină o „armă” a Statelor Unite. „Nu trebuie să lăsăm Statele Unite să atașeze un nou virus, coronavirusului, oprindu-ne activitățile sociale printr-o teamă imensă și o isterie generalizată; aceasta este o conspirație pe care o vedem clar astăzi și pe care o vedem în propaganda străină”, ​​a spus el.

La 2 martie, Franța, Germania și Marea Britanie au furnizat guvernului iranian aproape 5,6 milioane USD pentru a ajuta la combaterea focarului de coronavirus din țără, sub formă de kit-uri de analiză și medicamente specifce, antivirale. De asemenea, țările s-au angajat să livreze echipament medical prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății și alte agenții ONU. „Franța, Germania și Regatul Unit își exprimă solidaritatea deplină cu toți cei afectați de COVID-19 în Iran”, au declarat țările într-o declarație comună. „Oferim Iranului un pachet cuprinzător de sprijin material și financiar pentru a combate răspândirea rapidă a bolii”.

Pe 4 martie, președintele Rouhani a spus că coronavirusul s-a răspândit în aproape toate provinciile. El a criticat încercările americane de a oferi ajutor umanitar. „Ei [Statele Unite] au apărut cu o mască chirurgicală de simpatie, văz Doamne, vrem și noi să ajutăm oamenii din Iran ”, a spus el. „Dacă spuneți adevărul, atunci eliminați sancțiunile asupra medicamentelor și a tehnicii medicale. În Iran se moare degeaba din cauza sancțiunilor SUA ”.

Teoria conspirației. Putea să lipsească? Iranienii sunt mari amatori de teorii conspiraționiste. Trebuie să vă mărturisesc, că, așa cum am în multe țări de pe glob, am sursele mele de informație în Iran. Cele mai multe, doar am trăit șapte ani acolo.

Ei bine, în Iran se susține că epidemia de gripă chinezească ”a pus-o cineva cu mâna”. Cum spunea Ceaușescu, Dumnezeu să-l ierte, agenturili străine. Ca dovadă, iranienii, corespondenții mei, spun că la început s-au îmbolnăvit numai persoane importante, VIP-uri, miniștrii, generali, membri marcanți din Masjlis-e-Shura, parlamentari. Ba vreo doi dintre ei au încetat din viață, consilierul liderului suprem și un parlamentar.

Este o încercare de a neutraliza factorii de decizie ai Iranului? Curat și anonim, gripa este chinezească, nu? Bune întrebări!

Eu, dacă aș juca un joc pe calculator și ar trebui să atac o țară, să o cuceresc, vezi ”Alianța iudeo-creștină contra blocului turcmen” un joc care nu a apărut niciodată pe piață, a fost doar un test, ei bine, mai întâi aș slăbi adversarul, l-aș diviză și poate aș utiliza un virus oarecare, cel care produce diaree, de exemplu. Militarii cu pantalonii în vine parcă nu sunt așa de performanți, nu? Apoi aș da vina pe conducătorii țării respective că ascund date poporului și m-aș oferi să-i ajut. Ca să nu spună lumea că sunt băiat rău, când o să-i ajut cu 30 divizii de blindate și ce mai am prin cazărmi.

În orice caz fereastra de invazie a Iranului este în jurul echinocțiului de primăvară, Now Ruz, Anul Nou, cu 13 zile rituale de după. Dar în calea invaziei Iranului stă POTUS. După ajutorul dat de madam Pelosi și cum se profilează contracandidatul democrat, Donald Trump nu mai are nevoie de complicații, ca invazia Iranului, merge la sigur la al doilea mnadat.

Cu toate că iranienii se dau crocanți, că nimeni nu-i poate invada, istoria ne spune altceva. Cine a vrut și nu a vrut a învins, unii chiar au cucerit Persia, mai apoi Iranul. Macedonenii, romanii, bizantinii, afghanii, uzbecii, indienii, turcii, mongolii, hunii albi, arabii, rușii, englezii, americanii și încă vreo câțiva. De aceea sunt iranienii așa de paranoici, după cum îmi mărturisea un prieten, istoric, din Teheran: ”Când aveam și noi o armată bună și un rege pe măsură, se găsea unul cu 300 la fel ca el, ca să ne ia caimacul. Am fost ciuca bătăilor și tot nu ne-am învățat minte, mai sperăm că ne putem lua revanșa istorică!”

Este bine să fii insistent și tenace, poate odată și odată tot o să învingi, doar avem mereu speranța, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 6 martie 2020

BERBEC Găseşti unele atitudini din jurul tău, sau la tv, ca fiind prosteşti, vulgare. Ieri nu te deranjau! Iată ceva de gândit. Ai devenit mai selectiv, sau experienţa te face mai exigent? Dar, atenţie, perioada este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Toată luna martie este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate şi ziua de astăzi nu face excepţie, mai ales în nordul ţării. Un fel de mini-muson indian. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai binişor cu corniţele pregătitete şi nu te apuca de schimbări esenţiale – nu este încă timpul!

TAUR Dacă depinde de tine şi dacă ai un drum de făcut, mai bine amână. Mâine este din nou o zi, poate mai bună. Există mereu speranţa asta. Astăzi, limitează-te doar la activitatea obişnuită! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale. Atenţie la sănătate şi mai ales dă suficientă atenţie la micile, sau mai marile dureri de cap. Poate numai presiune redusă este de vină, dar mai bine verifică!

GEMENI Ai noroc, conjunctura te avantajeză astăzi să fii convingător, elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din anturaj, dacă nu te repezi şi eşti suficient de logic! Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei proprietăţilor şi a banilor, care te caracterizează. Astăzi poţi profita de acest lucru! O zi în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. Nu uita că mai tot timpul suntem pe drumul critic între Destin şi Liberul Arbitru. Poţi să rezolvi o parte din problemele întârziate. Nu da şi nu lua bani cu împrumut!

RAC În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi rezolvă problemele curente, dar şi relaxează-te! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci.

LEU Stelele îţi sunt favorabile. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Atenţia ta se îndreaptă către o situaţie mai veche, nerezolvată. Nu lua hotărâri când eşti iritat, mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Fii evaziv, vorba bancului! Ceva cumpărături poţi să faci că doar nu o să mori de foame, după toana stelelor. Astăzi poţi să ceri un favor sau o înlesnire de la anturaj, adică de la prieteni, sau de la familie, pentru că la serviciu nu ai nici o secundă liberă!

FECIOARĂ Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia. Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Ai un program aglomerat, cu multe intâlniri, dar astăzi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Adevărul este că nu te poţi schimba deloc, dar dacă ai abilitatea necesară poţi să imiţi dinamica semnelor de foc, să joci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război. Nu este vorba de falsitate sau ipocrizie ci de tehnici de supravieţuire!

BALANŢĂ Cu Marte din Capricorn, astăzi poţi să suferi în domeniul sentimental, emoţional, fără să găseşti cea mai bună reacţie, strategia de răspuns optimă. Dar, în rest, încă o zi favorabilă când Marii Zeii şi Primii Strămoşi sunt alături de tine. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea schimbătoare când frigul te poate cuprinde când Soarele zâmbeşte cu dinţi! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, este vineri, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi.

SCORPION Azi eşti prea exigent. Ai un spirit ciudat de autocritică, gen „Scorpionul se înţeapă singur”! Lasă atitudinile păguboase, că ai suficinenţi duşmani, nu trebuie să te mai ataci şi singur! Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş! Poţi petrece o seară plăcută în compania unui roman poliţist. Neapărat, Agatha Cristie. Şi un ceai, neapărat Darjeeling, ca să păstrezi atmosfera britanică.

SĂGETĂTOR O zi norocoasă, în care poţi avea succes în relaţiile sociale. Astăzi eşti mai sensibil la frig, nu te expune inutil, este încă vremea „babelor”. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Lasă analizele păguboase şi foloseşte surplusul de energie pentru rezolvarea unor probleme. Stelele te avertizează să dai dovadă de diplomaţie şi să zâmbeşti tot timpul ca pisica din Alice în Ţara Minunilor, parcă pisica de Cheshire, ca să poţi să faci faţă avalanşei de evenimente şi trăiri! Spontaneitatea, voinţa şi analiza la rece sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile… Mă înşel?

CAPRICORN Atitudinea ta pragmatică, dar perfecţionistă, poate fi de folos azi, viziunea ta conservatoare aduce succes. O zi plăcută. Seară în compania celor dragi, poate la dans, sau la un film. Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen înaintea promovării tale, sau a încasării unui bonus.

VĂRSĂTOR O zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune! Îndreaptă-ţi atenţia către profesia sau meseria ta. Cere ce ţi se cuvine. În duo, fii tandru cu cei dragi, familia, copiii! Conjunctura astrologică pare monotonă, sigur, în general norocoasă, dar tu nu trebuie să te şifonezi pentru atâta lucru! Ai întotdeaun de partea ta Liberul Arbitru, decizia proprie, şi un sfătuitor bun. Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni.

PEŞTI Nu trebuie să-ţi epuizezi energia în „jocuri” inutile. Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri mult, dar primeşti puţin. Testezi prietenii şi pe colegi… Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin începutul acesta de primăvară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un ceai fierbinte, o cină plăcută cu toată familia, ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

Te-ar putea interesa și: