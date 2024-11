Adevărata față a teroriștilor Hamas. Cum îi torturează pe alți palestinieni

Adevărata față a teroriștilor Hamas. Îi torturează pe alți palestinieni: Încătușați și bătuți cu biciul și cu bastoanele. Nu e vorba de „dușmani”, ci de propriul popor.

Armata din Israel a descoperit „mii de ore” de filmări îngrozitoare, care arată interogatoriile făcute de teroriștii Hamas în care torturează sălbatic palestinieni nevinovați. Care, cum se întâmplă în orice dictatură, fie ea România sau China sau Iranul sau Coreea de Nord, declară că-și susțin liderii care îi schingiuiesc.

Armata israeliană a publicat o foarte mică parte din filmările cu interogatoriile Hamas. Videoclipurile arată deținuți cu saci pe cap, înlănțuiți de podea și de tavan, în poziții dureroase.

Bărbații se zvârcesc în agonie în timp ce sunt bătuți cu bețe la tălpile picioarelor.

Într-o înregistrare cutremurătoare, se vede și se aude cum un bărbat cu glugă pare să țipe și să protesteze față de torționarul său.

Incidentele înfiorătoare par să fi fost filmate din neatenție de camere CCTV în interiorul unei baze militare a teroriștilor Hamas din nordul Fâșiei Gaza, atacată de trupele israeliene la începutul acestui an.

IDF a anunțat că înregistrările au fost descoperite pe computerele confiscate din complexul abandonat din interiorul taberei de refugiați Jabalia. Nu este clar de ce erau reținuți bărbații torturați de teroriștii Hamas.

Dar experții în drepturile omului au avertizat anterior că mulți palestinieni nevinovați au fost răpiți din casele lor și torturați de Hamas, gruparea teroristă susținută de cele mai odioase dictaturi, dar și se stânga progresisită, care conduce Gaza din 2007 încoace.

Bărbați acuzați că ar fi homosexuali sau infideli soțiilor se numără printre cei care au fost torturați de teroriștii Hamas, alături de oponenții politici și de persoanele acuzate de colaborare cu Israelul.

Indicația de dată imprimată pe înregistrări sugerează că torturile au avut loc între 2018 și 2020.

Adesea, gardienii par în largul lor și veseli, discutând colocvial în timp ce deținuți sunt abuzați cumplit. De exemplu, un torționar Hamas se întinde pe un scaun, cu brațele încrucișate în spatele capului, în fața unui prizonier înlănțuit, atârnat de brațe de tavan.

Un alt film prezintă un bărbat, cu un sac roșu pe cap, înlănțuit atât de stângaci încât poate pune aproape un picior pe podea. Mai târziu, un terorist Hamas pare să-l sufoce brutal pe bărbat.

O sursă militară israeliană de rang înalt a declarat pentru The Mail on Sunday că „IDF a găsit aceste imagini CCTV în martie. A durat luni de zile să le parcurgem pe toate. Nu a fost posibil ca videoclipurile să fie verificate în mod independent, dar grupurile pentru drepturile omului au avertizat de mult despre abuzurile comise de Hamas împotriva civililor din Gaza.

Amnesty International a publicat un raport de 44 de pagini care detaliază o campanie brutală de răpiri, torturi și ucideri comise de gruparea Hamas împotriva propriului popor, după ultimul război Israel-Hamas din 2014”.

Mulți au fost acuzați că au colaborat cu Israelul. Hamas a torturat și ucis și bărbați homosexuali în Gaza, unde homosexualitatea este împotriva legii. De asemenea, se știe că sute de homosexuali și-au riscat viața pentru a trece granița în Israel sau Egipt înainte de cel mai recent conflict.

Unul dintre aceștia, Abdul, a povestit anterior presei israeliene cum a trăit cu frică în Gaza, după ce Hamas a descoperit că este gay. A fost torturat în mod repetat înainte să fugă în Egipt.

Într-o altă relatare înfiorătoare, care se potrivește cu tortura surprinsă în filmările găsite de IDF, el a declarat pentru i24News: „M-au pus într-o cameră mică. Nu m-au lăsat să dorm sau să merg la baie. Nu aveam mâncare. M-au torturat atât de rău... Uneori, îmi legau picioarele și mă băteau cu un băț la tălpi. După aceea, la fiecare câțiva ani, mă arestau și mă torturau în același mod. M-au pus să jur pe Coran că nu voi mai fi gay”, a povestit bărbatul.

Iar ieri, o altă victimă a teroriștilor Hamas, Hamza Howidy, în vârstă de 27 de ani, a povestit pentru The Mail on Sunday cum a fost reținut pentru că a protestat împotriva regimului din Gaza. „Te torturează până când cedezi și spui orice vor ei”, a povestit bărbatul.

„Îi auzeam pe colegii mei protestatari țipând în camera alăturată”, a adăugat Hamza Howidy, un contabil care a fugit ulterior din Gaza și a spus că crede că a fost reținut în vestul Jabalia, în 2019, dar nu se știe dacă apare în filmare.

El a mai spus: „Hamas controlează totul. Mi-au confiscat laptopul și au avut probleme cu conversațiile mele cu prietena mea. „Colaborarea cu Israelul ar aduce o pedeapsă severă, iar homosexualitatea ar duce la condamnarea la moarte”.

Hamza Howidy a spus că un bărbat a fost reținut timp de trei ani și torturat de trei ori pe săptămână. „A avut obiecte introduse în el”, a adăugat Howidy. „Un alt bărbat a primit șocuri electrice timp de doi ani înainte ca nevinovăția sa să fie descoperită, în cele din urmă”. „Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-l împuște pe ofițerul Hamas care l-a denunțat, adică unchiul său”, a adăugat martorul.

„Nu ai niciodată un avocat, iar familia ta nu are idee ce ți s-a întâmplat. Am avut noroc pentru că familia mea a plătit un preț pentru mine. Am reușit să plec în Europa prin granița egipteană în septembrie anul trecut, ceea ce a costat o avere, dar familiei mele de acolo i s-a spus că, dacă mă întorc, aș fi un om mort. Din fericire, am scăpat”.

El a adăugat: „Pur și simplu nu poți să-ți dai seama cine este un suspect Hamas și cine nu. Un prieten al meu a fost forțat să divorțeze de soția sa când a fost prins cu altcineva. Acum există o ură din ce în ce mai mare față de Hamas, mai ales după război, dar pentru că Hamas controlează mass-media și oamenii se tem, cu greu auzim de asta”.

„Oamenii din afara Gazei îi numesc luptători pentru libertate pe teroriștii Hamas atunci când ucid palestinieni nevinovați degeaba. Hamas îi ține ostatici pe oamenii din Gaza”, a mai dezvăluit Hamza Howidy.

Un fost ofițer de informații israelian, cunoscut sub numele de Guy C, a declarat pentru Daily Mail că liderul Hamas, Yahya Sinwar, care a fost ucis de către IDF luna trecută, era „obsedat să găsească colaboratori și a ținut mii de oameni împotriva voinței lor”.

El a adăugat: „Se știe că topesc plasticul peste piele. Unii sunt electrocutați pe stâlpi de electricitate sau târâți pe un lanț dintr-un vehicul până mor. Și, mai rău, nu vor permite familiilor o înmormântare adecvată, iar cadavrele au un semn care spune că au colaborat”.

Palestinianul Ahmed Fouad Alkharib, care acum stă în SUA și este membru al think-tank-ului Atlantic Council, a declarat că „tortura extremă a fost o componentă fundamentală a strategiei de guvernare a Hamas, pentru a se asigura că descurajează oamenii și insuflă frică celor care vorbește”.

The same civilians that Hamas outspokenly claimed to be fighting for, are the same civilians being tortured in this video.

Hamas is not only Israel’s enemy—they’re Gaza’s enemy also. pic.twitter.com/J4kasDlOCu

— Israel Defense Forces (@IDF) November 10, 2024