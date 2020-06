Adelina Pestrițu și Virigil Șteblea trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Recent, după ce perioada de izolare a luat sfârșit, cei doi au făcut un gest prin care și-au unit și mai mult frumoasa poveste de iubire.

Astfel, cei doi au decis să meargă la un salon de tatuaje unde și-au desenat pe mâini câteva citate de iubire. Mai exact, cei doi și-au făcut tatuaje gemene care să-i unească și mai mult.

Virgil și-a tatuat pe podul pumnului There is only one – Happiness în life” iar ea și-a tatuat “My time is now – To love and to be loved”. Gestul celor doi nu a trecut neboservat de fani, iar poza cu tatuajele a primit sute de mii de aprecieri și comentarii. Cum ochilor ageri ale internauților nu le scapă nimic, unul dintre urmăritori a văzut că el are tatuat sub ceas “Fuck you” și a comenatat că nu se prea potrivește acest tatuaj cu celelalte. Însă Adelina i-a comentat, “depinde cum privești lucrurile”.

Adelina Pestrițu, cerere în căsătorie desprinsă din basme

În anul 2018, Adelina Pestrițu a fost cerută în căsătorie de iubitul său, Virgil, alături de care are și un copil.

Adelina Pestrițu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Virgil. Imediat după ce i-a oferit acestuia răspunsul mult așteptat, Adelina și-a îmbogățit colecția de tatuaje cu încă unul.

„Am un tatuaj, S.V. Şteblea Virgil. M-a cerut în căsătorie. Da, m-a cerut în căsătorie. Într-o zi mai spre seară aşa. Stăteam noi aşa şi îl aud: auzi, ia, ia ceva pe tine şi hai să ne plimbăm. Vreau să mergem până la mare”, a spus Adelina Pestrițu, în urmă cu ceva vreme.

„Ajunşi la mare… era seară. Am zis să ne plimbăm pe plajă. L-am văzut că se pune în genunchi, a scos inelul şi iîl văd că se împleticeşte repede: vrei să fii soţia mea? Mai aveam puţin şi îl întrebam ce a zis. Vizibil emoţionată am avut o criză de râs de fericire. L-am ajutat să îmi pună inelul pe deget şi i-am dat răspunsul mult aşteptat: DA”, a mai spus vedeta.

„Nu facem nunta înainte să nasc. Eu vreau să încap într-o rochie de mireasă. Facem întâi botezul. După ce facem botezul şi totuşi bebele se învaţă aşa cu părinţii, pac o punem de mare chermeză şi anume nuntă. La anul. Anul acesta o să nasc, prin august. Să vedem ce e, leu sau leoaică. Tema nunţii: poveste, basm. Nu ştiu dacă o să vreau rochie albă. Posibil mai multe rochii, dacă îmi permite trupul”, a mai spus Adelina Pestriţu, potrivit sursei citate.