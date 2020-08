Nu puține au fost dălțile în care Adelina a lăsat la o parte toate inhibițiile și a ales să poarte ținute incendiare care au încins imaginația bărbaților.

Recent, Adelina Pestrițu a fost protagonista unor scene incitante care s-au petrecut la o terasă din București! Într-un moment de neatenție, aceasta și-a lăsat lenjeria intimă la vedere după ce a reprodus celebra scenă a lui Marilyn Monroe.

Imaginile au fost puse pe repeat de mulți internauți după ce au fost făcute publice chiar de vedetă.

Îmbrăcată într-o rochie elegantă, de culoare fucsia, Adelina Pestrițu s-a lăsat filmată în timp ce face un salt spectaculos. În timpul săriturii, ținuta i-a jucat feste, ridicându-se mai mult decât și-a dorit vedeta. În imagini apare și reacția sa după ce și-a dat seama că i s-a văzut lenjeria intimă.

„Scena Marilyn Monroe, în varianta românească 💃🏻🎬 #happymonday #meandfreddy” este descrierea pusă de Adelina Pestrițu când a urcat filmarea haioasă pe contul ei oficial de Instagram.

“Ți-a ieșit!”, “Scena Marilyn Monroe? Serios? Nu prea cred…”, “I-ai făcut fericiți pe cei din spate”, “Ești perfectă, draga noastră Adelina!!”, “Demențiala rochia, de unde o ai?” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea fostei realizatoare de emisiuni.

Adelina Pestrițu, declarații despre revenirea în lumea televiziunii

Întrebată de un fan dacă își dorește să revină pe micile ecrane, bruneta a răspuns: „De când am plecat din TV, am primit multe oferte să mă reîntorc, dar nu am fost cucerită pe deplin de niciuna. Nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăți de măsură, așa că prefer să nu le fac deloc. Dacă ar veni proiectul pe care mi-l doresc eu în TV, cu siguranță n-aș sta pe gânduri. Îmi doresc să revin, dar nu oricum. Sunt fericită cu ceea ce fac și nu sunt dispusă să fac compromisuri în acest sens, doar dacă simt că mă identific cu formatul”. În timpul dezvăluirilor făcute luna trecută, vedeta a vorbit și despre operațiile estetice pe care și le-a făcut.