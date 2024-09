Monden Adelina Chivu și-a sacrificat viața pentru Cristi Chivu. Devăluiri despre viața alături de fostul internațional român







Adelina Chivu a povestit cum a reușit să își păstreze căsnicia cu Cristi Chivu timp de17 ani de căsnicie. Noua co-prezentatoare la „X Factor” a spus că a renunțat la tot pentru soțul său și că este obsedată de el.Aceasta a mai zis că nu regretă că și-a sacrificat viața pentru partenerul ei.

Adelina Chivu a renunțat la tot pentru Cristi Chivu

„Eu nu am vorbit niciodată până acum despre asta! Am renunțat la tot pentru Cristi. Dar nu îmi pare rău, pentru că el este viața mea”, a spus ea.„Cristi este viața mea. Sunt obsedată de el, și după atâta timp simt același lucru”, a mai declarat ea.

Îi este alături mereu

Adelina a mai spus că îi este alături soțului său mereu și că plânge la fiecare meci pierdut. Aceasta a zis că a mers la meciuri și pe ploaie și ninsoare și că nu regretă nicio secundă că l-a pus pe Cristi Chivu pe primul loc.

„Eu sunt la toate meciurile prezentă. Am stat în bălți, în zăpadă, în ploaie, cu fulgere, oriunde. Nu am lipsit. Am fost și câteva meciuri în deplasare, sunt foarte prezentă. Eu oricum merg, dacă ele vor să vină (nr. fiicele lor), bine, mă duc singură. Mai vina una sau cealaltă, ori amândouă (…) El este cu gura până la urechi și tot un zâmbet că știe că o să-mi dea mie vestea și că încep să plâng. Nu știi ce ghinion e că a ratat un penalty că nu știu”, a mai spus Adelina Chivu în podcast-ul lui Mihai Morar.

Este foarte sigură de sentimentele soțului său

Noua prezentatoare de la X Factor este convinsă că soțul său o iubește cu adevărat, chiar dacă nu îi face anumite declarații de dragoste. Ea a spus că au învățat foarte multe lucruri unul de la celălalt.

„Eu sunt sigură că el are cele mai profunde sentimente față de mine. Muză îmi sună ca termen inspirațional. Mi se pare că el a învățat chestii de la mine, dar și eu de la el. Eu am învățat foarte mult despre el. El este genul care îți arată mai multe decât îți spune. El nu mi-a spus niciodată „dacă nu erai tu să mă, eu niciodată…”, dar îmi arată că mă prețuiește”, a mai spus Adelina Chivu.