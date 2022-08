Adda face dezvăluiri despre starea ei de sănătate. Cine i-a transmis boala cumplită de care suferă

Adda a aflat în urmă cu câteva luni că suferă de Borelioză și Bartonella, două boli care pot avea urmări grave printre care și leziuni cerebrale sau paralizie la nivel feței. Artista a suportat mai bine de un an simptome chinuitoare și a primit inițial un diagnostic greșit. Boala a avansat și a ajuns până la creier.

Cum s-a îmbolnăvit

Artista a dezvăluit cum a ajuns să aibă ambele boli, un lucru destul de rar. Ea ar fi fost înțepată cu de un țântar care a infectat-o cu Bartonella. Infecția i-a slăbit sistemul imunitar și așa s-a putut activa și Borelioza, care i-a fost transmisă de către mama ei.

„S-a întâmplat cel mai probabil congenital. S-a transmis de la mama. În momentul în care m-a înțepat țânțarul cu Bartonella, probabil s-a activat și Borelioza, pentru că eu pe asta o am pozitivă. Am reușit să țin simptomele sub control, dar când a ajuns să devină afecțiune neurologică, a fost mai greu. Eu sunt un caz fericit. La mine doar s-a inflamat creierul, boala nu a apucat să mănânce din creier, ca să spun așa pe românește“, a povestit Adda.

Schimbare radicală

Artista spune că boala a transformat-o radical. A primit în sfârșit și primele vești bune. Tratamentul funcționează, dar va mai dura până când se va vindeca complet.

„Trăiesc o perioadă cel puțin interesantă. M-a schimbat radical, din toate punctele de vedere. Nu mai știu cine e fata de dinainte de octombrie 2020, dar cred că, totuși, cea de acum îmi place mai mult. Am trecut de prima fază a tratamentului și am primit o veste bună. Funcționează. Simptomele s-au redus cu 70%.

Borelioza și Bartonella nu mai sunt detectabile în sânge. Sunt încă în celule, dar urmează 18 luni de injecții și vor dispărea și de acolo“, a mai spus ADDA, potrivit cancan.ro.