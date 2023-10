Acuzații dure la adresa fondatorului PayPal: Turnător la FBI

Peter Thiel, fondatorul PayPal, este acuzat că ar fi fost informatorul FBI și că ar fi furnizat date unui agent din Los Angeles. Agentul cu care ar fi colaborat este specializat în investigarea corupției politice și a campaniilor de influență străină.

Unul dintre cei mai bogați oameni din lume ar fi primit un nume de cod și un număr de serie intern. Apoi, Peter, apropiatul lui Donald Trump, ar fi furnizat informații despre contactele străine și intrigile din Silicon Valley. Acesta ar fi început din vara anului 2021 să furnizeze informații ca „sursă confidențială”.

Cum a acționat fondatorul PayPal

Peter Thiel s-ar fi limitat în mare parte la contactele străine și la încercările guvernelor străine de a pătrunde în Silicon Valley. Miliardarul a cerut public FBI să investigheze și legăturile Google cu guvernul chinez. El nu a dorit să ofere declarații după ce i-au fost aduse aceste acuzații.

Fondatorul PayPal are o avere de 6,2 miliarde dolari. În 2016 a donat 1,25 milioane de dolari campaniei lui Trump. Acesta l-a susținut pe fostul președinte de pe scena Convenției naționale republicane. Miliardarul a făcut parte și din echipa sa de tranziție, potrivit Business Insider.

Cine este Peter Thiel

Nu se știe despre Peter Thiel doar că este fondatorul PayPal și un bun prieten al lui Donald Trump. El s-a născut în Frankfurt, Germania, în familia inginerului mecanic Klaus Thiel şi a Susannei Thiel. S-a mutat în SUA împreună cu familia la vârsta de un an şi a crescut în Foster City, în California. A studiat filosofia secolului XX la Universitatea Stanford. A absolvit în 1989, iar ulterior a studiat şi în cadrul unui program doctoral la Şcoala de Drept Stanford.

El a fondat sistemul de plăţi online PayPal în 1998, împreună cu Max Levchin. Compania a devenit publică la data de 15 februarie 2002. În cursului aceluiaşi an, a fost preluată de eBay pentru 1,5 miliarde de dolari.

Cele 3,7% acţiuni deţinute de Thiel în companie valorau 55 de milioane de dolari la momentul achiziţiei. În august 2004, Thiel a făcut o investiţie de 500.000 de dolari și în reţeaua socială Facebook. El a fost şi coproducător al filmului Thank You For Smoking, ce are ca bază romanul omonim al lui Christopher Buckley.

Ar fi fost și la petrecerea lui Musk de la Castelul Bram

S-a zvonit că Thiel a fost prezent la petrecea de Halloween a lui Elon Musk, de la Castelul Bran. El ar fi petrecut până târziu cu Sergey Brin, Larry Page, Angelina Jolie şi alte zeci de miliardari şi vedete. Doar că respectiva petrecere se pare că a fost doar o invenție