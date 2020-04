„Astazi am primit notificare pe e-mail de la fondul NN care imi administreaza pensia privata obligatorie ca valoarea activului net personal, adica toti banii adunati acolo in cont din 2008, s-a diminuat fata de luna trecuta cu circa 12-13%!!!

Deci NN a topit de la o luna la alta 12% din pensia mea privata obligatorie. Am sunat la relatii clienti sa intreb ce s-a intamplat si raspunsul a fost ca e din cauza greutatilor intampinate in toate sectoarele de activitate in urma pandemiei.

Desi parca acei bani trebuiau investiti in instrumente financiare cat mai sigure, adica titluri de stat. Si plus ca niciodata pana acum, in ultimii 12 ani au fost totusi si perioade cand bursele decolau, nu prea s-a intamplat sa creasca activul net cu mult peste suma adunata din contributie”, a scris Marius Frățilă pe Facebook.

După un simplu calcul matematic, jurnalistul a realizat că în contul lui se află o sumă mult mai mică decât dacă ar fi depus pur și simplu banii într-un cont bancar.

„Si am facut un calcul, am acum in contul de pensie privata obligatorie un sold mai mic decat daca banii ar fi fost depusi toti acesti 12 ani intr-un cont bancar in lei, cu dobanda de depozit pe 6 sau 12 luni, si ce s-ar fi acumulat pe langa contributie ar fi fost numai dobanda anuala”, a adăugat jurnalistul.

Acesta a concluzionat întrebându-și prietenii virtuali unde ar putea face o plângere sau reclamație. Deoarece situația este cu adevărat gravă, jurnalistul s-a interesat și de o plângere penală.

„Stie cineva unde ar trebui sa fac o plangere sau reclamatie? Sau poate e chiar caz de plangere penala ? Practic m-am trezit peste noapte ca mi-au disparut cateva mii de lei din contul de pensie privata”, a conchis acesta.