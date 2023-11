Acuzații grave la adresa lui Netanyahu. Acuzat de un eșec istoric pentru Israel

Ehud Barak a discutat despre eșecurile politice ale lui Netanyahu care au dus la atacul Hamas. De asemenea, acesta a analizat și cauzele care au fost la o ofensivă terestră în Gaza.

„Netanyahu poartă responsabilitatea pentru cel mai mare eșec din istoria Israelului”

Ridicat la gradul de general-locotenent, cel mai înalt post din ierarhia armatei israeliene, Barak l-a criticat dur pe Netanyahu. După 35 de ani de serviciu militar, el crede că Netanyahu ar fi trebuit să demisioneze a doua zi după incidente:

„În orice țară normală, el ar fi demisionat pe 8 octombrie dimineața… 80% dintre israelieni îl văd pe Netanyahu principalul responsabil pentru acest dezastru fără precedent în istoria țării”, spune Ehud Barak în interviul publicat marți, 31 octombrie.

Premierul actual al Israelului este criticat pentru că a susținut gruparea Hamas:

„În ultimii 5 ani l-am putut auzi pe Netanyahu spunând că Hamas este un atu, în timp ce Autoritatea Palestiniană reprezintă o vulnerabilitate. Lucrurile stau, de fapt, complet invers. În ultimii 5 ani l-ați putut auzi practic pe Netanyahu spunând că trebuie să blocăm soluția celor două state, adică trebuie să întărim Hamas și să slăbim Autoritatea Palestiniană. Și făcea asta cedând cererilor Hamas și ținându-i în viață, plătindu-le bani de protecție prin intermediul Qatarului”, mai spune Barak.

Politica lui Benjamin Netanyahu, o neglijență a intereselor israeliene

Fostul premier consideră că Benjamin Netanyahu a dus o politică greșită, fiind vinovat de actualul război:

„A fost o politică foarte proastă pe care mulți dintre noi, inclusiv eu, am atacat-o și am descris-o drept o gravă neglijență a intereselor noastre. Acele sate din sud care au fost atacate acum au fost lăsate pradă deciziilor filialei militare a Hamas. Sunt încrezător că singura soluție viabilă pentru Israel este soluția celor două state, dar guvernul de extremă dreaptă a Israelului gândește diferit. Netanyahu are aceste partide de extremă dreaptă, rasiste, mesianice, conduse practic de doi domni pe care îi compar cu liderii Proud Boys care tocmai au primit 15-20 de ani de închisoare în SUA. Și acum gândiți-vă la un președinte american care îl numește pe unul dintre ei ca secretar al Trezoreriei și pe celălalt ca secretar pentru Securitatea Internă. Ați spune că este nebun, dar exact asta se întâmplă, chiar și în noul Cabinet de Război”, adaugă fostul premier Barak.

Ehud Barak se afla la New York în momentul comiterii atacurilor teroriste:

„Eram la New York pentru că aveam afaceri acolo și trebuia să vorbesc la o conferință la aniversarea a 50 de ani de la Războiul Yom Kippur. M-a sunat un prieten. El a spus că a avut loc un atac teribil în sudul Israelului. El a spus că au fost mulți morți, inclusiv mulți civili, dar și soldați. Ulterior a devenit clar că au fost sacrificate peste 1.000 de oameni: femei, copii, bătrâni, familii întregi. Ceea ce s-a întâmplat acolo nu a fost doar un atac terorist. A zguduit Israelul până la capăt”, a spus acesta.

Guvernul nu a reușit să protejeze viețile israelienilor, a mai declarat acesta

Potrivit acestuia, Guvernul a eșuat în misiunea de a proteja viața cetățenilor săi:

„Statul Israel a fost înființat pentru ca evreii să aibă un loc în care să se simtă în siguranță. Guvernul trebuie să le protejeze viețile – nu a reușit să facă asta. Aceasta este cea mai grea lovitură pe care am suferit-o de la existența noastră. Acesta este cu siguranță un eșec total al serviciilor de informații, al armatei și al politicienilor. Benjamin Netanyahu și guvernele sale de dreapta au ajutat indirect Hamas de ani de zile. Au permis ca banii din Qatar să intre în Gaza. În spatele asta era o strategie. Atâta timp cât a existat Hamas, Netanyahu a putut pretinde că este imposibil să se negocieze ”, a adăugat fostul premier.