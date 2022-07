Acuzații grave în baschetul românesc, după un scandal la juniori: Colegiul Central al Antrenorilor, din cadrul FRB, este format dintr-o gașcă

Evz.ro a prezentat, în urmă cu puțin timp, un scandal petrecut în baschetul românesc. Un junior de la Dinamo, Alex Luca (17 ani) a fost sărit din schemă de la lotul național. Totul a plecat de la un eveniment petrecut la meciul pe care „roș-albii” l-au disputat cu formația CSS Târgoviște. Antrenorul dâmbovițenilor, Cătălin Tănase, este și selecționer la lotul național Under 18, așa că după acel joc l-a trimis acasă pe Luca. Amănunte despre acest caz puteți citi aici.

De la ce a pornit scandalul din baschet

I s-a făcut referat lui Cătălin Tănase… Fiul meu a fost chemat la lot, ulterior a fost dat afară, iar eu consider că decizia a fost nedreaptă. Iar la mijloc este această situație, acest conflict pe care l-au avut atunci.

Alex nu a jucat nici măcar în amicale, ca să demonstreze că are valoare. Fapt ce a fost certificat la turneele finale la care a evoluat. Pentru că acolo există statistică. Datele tehnice nu mint. Așa că nu putem vorbi despre ineficiență, așa cum i-a comunicat antrenorul atunci când și-a luat la revedere atunci când i-a zis că dacă se duce acasă, nu moare de foame”, ne-a povestit Mihaela Luca, mama tânărului sportiv.

Victor David, antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit și el despre acest caz. „Jucam la Târgoviște, într-o sală, care din punctul meu de vedere, nu îndeplinește normele, dar asta e altă discuție. La o repunere banală, arbitrul i-a cerut jucătorului echipei gazdă, Tănase Sebastian, să păstreze distanța pentru ca jucătorul nostru, Luca Alexandru, să poată repune. Cel de la Târgoviște a refuzat, iar arbitrul l-a avertizat că este pasibil de o greșeală tehnică. Au urmat niște discuții, iar Tănase Sebastian l-a înjurat pe arbitru.

Acesta din urmă a trecut cu vederea, dar spiritele au rămas încinse. Antrenorul și tatăl copilului de la Târgoviște a încercat să pună presiune pe arbitru, cred că au fost și câteva îmbrânceli. În acest timp, jucătorul nostru, Luca, a venit și m-a rugat să-l las să meargă să-i explice domnului Tănase că jucătorul lui chiar a înjurat. Am acceptat. În momentul în care copilul a încercat să le spună ce și cum, antrenorul Cătălin Tănase l-a îmbrâncit serios. Evident, am văzut faza și am luat foc. A urmat un schimb de replici mai dur între noi, dar până la urmă totul s-a terminat și meciul a continuat”, a spus tehnicianul pentru playsport.ro.

Ce spune antrenorul celor de la Dinamo

„Colegiul Central al Antrenorilor, din cadrul FRB, este format dintr-o gașcă, după părerea mea. O gașcă de antrenori care au doar interese. Și în momentul în care ajung să conducă loturile apare chestia aceea arhicunoscută. Pune-mă pe mine că am și eu un copil și îl bag și pe copilul tău și să am grijă de ei. Fac, dreg… Mă rog… La majoritatea loturilor nu se pune accent pe valoare. Nici nu trebuie să fii în branșă pentru a-ți da seama că selecția nu se face corect. Tot ce trebuie să faci este să urmărești două-trei jocuri din campionat, să vezi copiii, și apoi să urmărești cine ajunge la lotul național. Vă spun sincer, e strigător la cer!”

După primul turneu, domnul Tănase l-a lăsat acasă pe Alexandru Moroșanu. Din experiența pe care o am și eu în sportul ăsta, Moroșanu este singurul pivot veritabil din generația asta de U18. Adică vorbim de pivot cu toate calitățile impuse de acest post. La fel și în cazul jucătorului Luca Alexandru. Aici e și mai clar. Nu vreau să-mi spun eu părerea despre valoarea copilului pentru că aș fi subiectiv. Specialiștii au spus că băiatul este în primii 5 baschetbaliști ai României la această categorie de vârstă. Și, în condițiile astea, nu are loc în echipa națională de U18”, a dezvăluit tehnicianul”, a mai afirmat antrenorul.