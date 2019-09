Avocatul Tonel Pop a făcut declarații, joi seară, acuzând procurorii de caz din dosarul Caracal că l-ar fi amenințat că îi vor scoate declarația din înregistrare, după ce acesta a vorbit despre o petiție adresată Procurorului General al României.

„Vreau să vă spun că a fost o luptă incredibilă. Procurorii au pus o presiune incredibilă pe mine. Reproșuri că de ce vorbesc de dânșii, că de ce nu îi pun într-o lumină favorabilă, ba mai mult, în momentul în care am întrebat pe procurorul de caz: Domnule procuror, eu am o cerere aprobată de către dumneavoastră pentru a-mi pune la dispoziție dosarul. Și mi-a spus că o fi dar când o să vrea dânsul.

Am și o cerere de la Procurorul General pentru că eu am făcut o petiție în acest sens prin care mi s-a adus la cunoștiință că urmează să iau la cunoștiință de dosar, în anumite condiții.

Atunci a spus ce Procuror General, că să scoată declarația mea că am pomenit de Procurorul General. Eu am spus că am o hârtie emisă de Procurorul General al României în urma unei petiții.

S-au supărat de nu se poate. M-au amenințat că scoate această chestiune în care eu am pomenit de Procurorul General, în sensul că mi-a dat o adresă, un răspuns, la o cerere procedurală.

Au sărit ca arși să îmi scoată declarația, a dat ordin să se scoată de undeva, nu știu, din înregistrare, să mă amenințe, nu știu ce să facă cu ea.”, a declarat Tonel Pop la ieșirea de la DIICOT.

Te-ar putea interesa și: