ACUZAŢII extrem de GRAVE la adresa şefului DNA Braşov. „Mi s-a cerut să fac DENUNŢUL despre acordul dintre Dorin Maior Lazăr şi PONTA pentru răsturnarea Guvernului”

Procurorul şef de la DNA Braşov, Cornel David-Deca, este acuzat că ar fi făcut presiuni asupra unui inculpat pentru a-l determina să facă un denunţ împotriva fostului premier Victor Ponta şi a judecătoarei Mirela Şerban de la Curtea de Apel Braşov, soţia fostului membru CSM, Alexandru Şerban.





Cazul se referă la un dosar disjuns din cauza „Banca Romexterra”, în care, Dorin Lazăr Maior, fostul preşedinte al Blocului Naţional al Revoluţionarilor, a fost condamnat definitiv în 2013 de către Curtea de Apel Târgu Mureş la 7 ani de închisoare cu executare pentru presupuse fapte de santaj, dupî ce dezvăluise o fraudă de sute de miliarde de lei vechi la sucursala Romexterra doin Braşov, scrie luju.ro .

Pe 30 mai 2018, la audierile de la Curtea de Apel Alba Iulia din dosarul nr. 4753/62/2015 (cu următorul termen programat pentru 30 ianuarie 2019), Iuliu Tiberiu Şerban (unul dintre inculpaţii din cauza disjunsă) a dat câteva declaraţii şocante în faţa judecătorilor, susţinând că procurorul Cornel David-Deca i-ar fi cerut să facă un denunţ împotriva lui Victor Ponta şi a lui Dorin Lazăr Maior pentru un acord prin care aceştia ar fi urmărit în 2012 prăbuşirea guvernului PDL condus de Mihai-Răzvan Ungureanu.

Iuliu Şerban a declarat în faţa instanţei că ar fi fost ameninţat că, dacă va refuza să îi denunţe pe cei doi, va fi condamnat la 7 ani de închisoare, ceea ce de fapt s-a şi întamplat. Şerban a cerut chiar şi efectuarea unui test poligraf pentru a demonstra veridicitatea afirmaţiilor sale.

Acordul la care face referire Şerban este un document semnat în 2012 de către mai multe persoane, în timpul suspendării presşdintelui Traian Băsescu, document prin care se solicita „desfiinţarea structurilor de politie politică de tip stalinist şi a instrumentelor politice tip Curtea Constituţională, ANI, DNA, CNSAS şi încredinţarea atribuţiilor acestora structurilor statului deja existente”. Semnatarii acestui document au fost co-presedintii USL, Victor Ponta, Daniel Chiţoiu (interimar) şi Daniel Constantin, alături de Dorin Lazăr Maior ţi colonelul în rezervă Mircea Dogaru (preţedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate).

Iată un fragment din declaraţia lui Şerban în faţa judecătorului:

„Intrebare inculpata Maior Florina: Daca a fost constrans sa declare impotriva sotului dinsei?

Raspuns: Da, si mi s-a cerut sa fac denuntul despre acordul dintre domnul Dorin Maior Lazar si domnul Ponta pentru rasturnarea Guvernului si atunci eu am ras.

Intrebare avocat Serban: Daca avocatii care au consultat dosarul de lipsire de libertate [au spus ca, n.n.] este un dosar fabricat impotriva sa? In ce a constat constringerea procurorului de caz?

Raspuns: Da, avocatii au facut o asemenea afirmatie. In legatura cu procurorul Deca, arat ca acesta cand m-a audiat mi-a spus ca in ipoteza in care nu declar ce doreste dansul, sa am grija ca voi ramane cu condamnarea din dosarul de lipsire de libertate de 7 ani, lucru care s-a si intamplat. Procurorul Deca mi-a cerut sa intervin pe linga inculpatul Costin, pentru ca acesta sa faca impreuna cu mine denuntul impotriva domnului Ponta, omul politic. (...)

Procurorul Deca de asemenea mi-a solicitat sa fac declaratii impotriva doamnei judecator Serban Mirela cum ca inculpatul Lascu ar fi vorbit cu ea, iar eu i-am spus ca nu cunosc absolut nimic… Eu i-am spus procurorului Deca ca nu am fost implicat in nici o chestiune politica, nici un partid politic si acesta mi- a replicat ca ma aresteaza pentru atitudinea mea. Ceea ce am declarat astazi in sala este adevarat si sunt dispus chiar sa merg la testul poligraf pentru a-mi dovedi nevinovatia”.

