Ca o curiozitate, Ingrid Bergman s-a născut și a murit în aceeași zi, 29 august. A murit la 67 de ani, în 1982, răpusă de un cancer la sân, dar fiicele ei i-au moștenit frumuseațea și talentul. Pia Lindstrom este reporter de televiziune și actriță, iar Isabella Rossellini a făcut o carieră strălucită în cinematografie. Ingrid Bergman a jucat în 50 de filme, aproape toate aflate în topul celor mai bune din cinematografie.

Casablanca, Floarea de cactus, Crima din Orient Express, Vă place Brahms, Vizita bătrânei doamne, Lampa de gaz. Sunt doar câteva din cele mai mari filme produse vreodată, iar Ingrid Bergman a avut rolul principal. S-a născut în Suedia, dar și-a pierdut părinții de când era copil. Mama ei, de origine germană, a murit când ea avea 4 ani. Tatăl ei conducea un magazin de fotografie și de acolo s-a îndrăgostit de camerele de filmare.

Ingrid Bergman ajunge în grija unchiului său și a familiei acestuia, care emigrază în America. Talentul ei începe să fie recunoscut din școala primară când Ingrid Bergman este aleasă să joace în mai multe piese de teatru. La începutul anilor ’30 alege să se înscrie la Royal Dramatic Theater School din Stockholm. După numai un an de școală, părăsește cursurile și își începe cariera profesională. În 1934 și 1936 joacă în două filme în Suedia natală, dar nu e mulțumită, vrea mai mult.

Aici începe povestea viații ei. Se căsătorește cu medicul suedez, Dr. Petter Lindstrom, iar curând cei doi devin părinții micuței Friedel Pia. După ce o vede jucând în „Intermezzo”, producătorul de film american, David O. Selznick. Acesta îi propune să joace în remake-ul în limba engleză al aceluiași film, „Intermezzo” în limba engleză. Filmul se lansează în 1939 și are un succes fantastic. Ingrid Bergman și Selznick semnează un contract pe mai mulți ani. Primul ei rol într-un film american este acela al unei guvernante devotate în „Adam Had Four Sons” (1941). C

