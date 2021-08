Actorul vedetă din serialul Robin Hood a ajuns în arest. Alcoolul l-a băgat după gratii

Actorul în vârstă de 40 de ani, care locuiește în Lytham, Lancashire, a fost arestat în fața pubului Lytham House din Henry Street, în orașul de pe litoral, miercuri, în jurul orei 22:00.

Poliția din Lancashire a declarat că el a fost eliberat după ce a fost amendat de 90 de lire sterline pentru tulburarea liniștii publice.

Vedeta născută la Dublin, care a câștigat faima în 2006, jucând rolul principal în serialul BBC Robin Hood, s-a mutat pe coasta Fylde în tinerețe și locuiește acum într-o casă de 1 milion de lire sterline din Lytham, anunță dailymail.co.uk.

El a jucat alături de Tom Cruise în filmul Edge of Tomorrow, seria polițistă de succes Line of Duty, Channel Four Teachers, comedie și The Bay.

Într-o declarație din această dimineață, poliția din Lancashire a transmis: „Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Lytham, a fost arestat pe strada Henry din oraș, puțin după ora 22 miercuri, 25 august, fiind suspectat de a fi beat și dezordonat. Ulterior li s-a dat o notificare de penalizare pentru tulburare (90 de lire sterline).”

Problemele cu alcoolul l-au mai dus în arestul poliției

În 2016, Armstrong a fost arestat în urma unui incident la hotelul Mount Royale, din York, la primele ore ale dimineții. La acea vreme, era a treia condamnare a actorului legată de alcool. Se presupune că s-ar fi certat cu portarul de noapte al hotelului, un bărbat în vârstă de 60 de ani, care a susținut că a fost agresat de actor.

Armstrong filmase la York alături de Joanne Froggatt, din Downton Abbey, pentru mini-serialul TV Dark Angel în momentul arestării sale. Armstrong a trebuit să plătească victimei sale o despăgubire de 345 de lire sterline.

Mai mult, a fost obligat să facă 80 de ore de muncă neremunerate pentru comunitate și 10 ore de reabilitare cu serviciul de probațiune.

Însă Magistrații Blackpool au revocat pedeapsa după ce li s-a spus că a întreprins deja o muncă neremunerată ca grădinar și tăietor de iarbă. De asemenea, s-au asigurat că a căutat ajutor unui consilier pentru băutură.

Potrivit Serviciului de probațiune, Armstrong „a acceptat că are o problemă cu băutura” și a luat măsuri pentru a face față acesteia, inclusiv să lucreze cu o agenție pentru a soluționa abuzul de alcool.