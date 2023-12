Actorul din „Shakespeare In Love” a murit. Și-a dat ultima suflare, subit, acasă. Foto

Sursa: Pixabay

Actorul britanic, cunoscut pentru filme precum The Full Monty (Goi Puşcă), Shakespeare In Love şi The Best Exotic Marigold Hotel, a murit, sâmbătă. Agentul său a declarat că a murit subit acasă.