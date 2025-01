EVZ Special Destinul tulburător al actorului român, trădat de soție. I se spunea Sfinxul







George Motoi, actorul de o profunzime spirituală deosebită, a influențat generații întregi de spectatori. A rămas emblematic pentru rolurile sale, în special în filme istorice, dar și în filme de acțiune.

Actorul originar din Cadrilater: ascensiunea

Actorul George Motois-a născut la 22 ianuarie 1936, la Kardam, în Dobrogea de Sud. Atunci, se afla în Ronânia (Cadrilaterul), în prezent, se găsește în granițele Bulgariei. Actorul s-a născut acolo pentru că tatăl său, ofițer de armată, era cantonat în regiune.

George Motoi a copilărit la Brăila. Până la 18 ani, a studiat acolo, la Brăila, studiile generale, liceul și Școala Populară de Artă. La IATC a intrat în anul 1954, absolvit în 1958. A studiat la clasa profesoarei Irina Răchițeanu.

Sfinxul

George Motoi a jucat în filmele Seriei Mărgelatu, rolul locotenentului Deivos ( a existat în istorie, căpitanul de Pompieri Ioan Deivos, care a fost un pașoptist cunoscut). A mai jucat rolul unui agent secret în filmul Rețeaua S. A jucat în filme cu puternic impact psihologic: Ancheta, Marele singuratic, Trecătoarele Iubiri. A jucat rolul lui Alexandru Lăpușneanu în filmul „Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu”. A început să joace la Teatrul din Piatra Neamț în 1958. Au urmat teatrele din Bacău, Cluj, pentru a se stabili definitiv la TNB „I.L.Caragiale”.

George Motoi a fost supranumit Sfinxul de către fanii săi pentru că era un om profund, înclinat spre stări meditative. Prima sa soție, actrița Cezara Dafinescu, s-a căsătorit cu el când ea avea 22 ani, iar el avea cu 12 ani mai mult, 34 ani. Au fost căsătoriți peste două decenii, după care actorul și actrița s-au despărțit. Din căsnicia lor s-a născut o fiică. Actorul s-a recăsătorit cu actrița Gigliola Brăileanu (1969-2017). Marele actor George Motoi ne-a părăsit la 4 martie 2015.

O amintire a marii actrițe Cezara Dafinescu

Actorul a rămas celebru pentru modul cum și-a cunoscut prima soție. Marea actriță a spus într-un interviu, când a fost întrebată de cine-i place dintre actori, ca să scape de interlocutoare a răspuns: Cum ar fi sunat în franceză numele lui George Motoi. Destinul a făcut ca ei să se întâlnească și să rămână împreună peste două decenii. Apoi au divorțat, pentru că Cezara Dafinescu s-a îndrăgostit de un alt bărbat.

”Nu stiu cind si cum s-a stins dragostea noastra. Destinul nostru atirna de un gest, de un cuvint, la inceput cel mai mic efort este de ajuns sa-l tina in loc, apoi trebuie sa pui in miscare un mecanism gigant. Cum spunea A.Maurois in “CLIMATE”- “Banuielile cuibarite in sufletul cuiva, asezate in sir ca minele una dupa alta, nimicesc iubirea prin explozii successive.” O mare dragoste nu reuseste sa lege de tine fiinta iubita, daca nu stii in acelasi timp sa-i umpli viata cu o bogatie de sentimente mereu reinoite”, spunea Cezara Dafinescu.