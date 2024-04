Actor celebru, mort în condiții misterioase. Cole Brings Plenty din „1923” a dispărut în urmă cu câteva zile

Actor în vârstă de 27 de an, vedeta unui serial foarte urmărit pe platformele de streaming, a murit în condiții misterioase. Cadavrul a fost descoperit într-o zonă împădurită din estul statului Kansas.

Cole Brings Plenty a jucat în serialul „1923”, un spin-off al unei alte serii celebre, difuzate pe platformele de streaming, „Yellowstone”. Cole Brings Plenty a fost dat dispărut în urmă cu o săptămână, în weekend-ul de Paște.

Moartea actorului a fost anunțată de tatăl acestuia, într-o postare pe rețeaua de socializare Instagram. Corpul lui Cole Brings Plenty a fost descoperit vineri, într-o zonă împădurită. Tânărul în vârstă de 27 de ani era dispărut din weekendul de Paşte, potrivit NBC News.

O anchetă a fost demarată de poliţia din Lawrence, Kansas, pentru a stabili cauza dispariţiei și ale morții sale.

Cole Brings Plenty a fost văzut ultima dată duminica trecută în Kansas, la volanul unui Ford Explorer alb. Cu câteva ore înainte, poliţia din Lawrence anunţase pe Facebook că tânărul era căutat de autorităţi. Tânărul actor fusese implicat într-un incident de violență domestică, la 31 martie.

**UPDATE**

The Lawrence Kansas PD has announced they've found Cole Brings Plenty.

Sending love and strength to his family.

Please send up smoke for his journey home. https://t.co/5dO9DmDnVx pic.twitter.com/eSZhLR7HMi

— Frances *Deadly SoverAuntie* Danger (@FrancesMFDanger) April 5, 2024