Un celebru actor a murit la doar 38 de ani. A făcut istorie pe Broadway

Chris Peluso, actorul care a jucat în spectacole precum Mamma Mia!, Miss Saigon și The Woman in White, a murit la doar 38 de ani. Președinta interimară a departamentului de teatru muzical al Universității din Michigan, Linda Goodrich, a anunțat tragica veste.

„Familia Teatrului muzical din Michigan are inima frântă când anunțăm decesul dragului nostru membru al familiei/alumni, iubitorul, carismaticul și divinul Chris Peluso”, a scris ea. „Chris a apărut pe Broadway în Mamma Mia!, Assasins, Lestat, The Glorious Ones și Beautiful, l-a interpretat pe Fiyero în turneul Wicked și a jucat la Londra în Miss Saigon și Showboat. Inimile noastre sunt alături de familia sa”, a adăugat Goodrich.