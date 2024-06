Activiștii pro-palestinieni nu mai au limite. Tarantino, agresat la restaurant

Quentin Tarantino a devenit victima activiștilor în favoarea teroriștilor palestinieni care au produs masacrul din Israel din 7 octombrie 2023 și împotriva războiului dus în Gaza pentru eliminarea grupării vinovate de moartea a peste 1.200 de civili israelieni.

Imaginile cu scena în care regizorul este agresat verbal de activista pro-palestiniană au fost postate pe Instagram. Tarantino nu a ripostat, preferând să stea liniștit până când agresoarea a fost scoasă din local.

Cunoscutul regizor este căsătorit este căsătorit, din 2018, cu cântăreața și modelul israelian Daniella Pick. Soția sa este fiica regretatei compozitoare și interprete israeliene Svika Pick. Cei doi își împart timpul între Tel Aviv și Hollywood, iar atunci când are ocazia, Quentin Tarantino laudă viața din Israel. Acest lucru i-a atras antipatia simpatizanților cauzei pro-palestiniene.

Agresiunea din restaurant s-a produs în timp ce regizorul se afla la masă. Autoare a fost o persoană cunoscută pe rețelele sociale drept „Crackhead Barney”. Aceasta l-a acostat pe Tarantino și l-a numit „că...t sionist”. A filmat toată scena și a postat un clip pe contul său de instagram.

În imagini, se vede cum activista se apropie de masa la care stă regizorul Quentin Tarantino și îl abordează strigându-l pe nume.

„Quentin Tarantino!”, spune ea pentru a-i atrage atenția. „Hei!”, răspunde regizorul, după care activista îi strigă: „De ce ești un că...t sionist?”. Regizorul își încrucișează brațele și nu ripostează.

Înregistrarea a fost postată de Crackhead Barney pe Instagram. În clip apare și o imagine a lui Quentin Tarantino alături de soldați din cadrul Forțelor de Apărare Israeliene. Înregistrarea continuă arătându-l pe regizor ieșind din restaurant, huiduit de mai mulți protestatari anti-Israel. Se pare că aceștia îl așteptau afară.

Asaltat din toate părțile, Quentin Tarantino își face drum spre mașină, protejat de un alt bărbat, aparent șoferul său.

„Aveți grijă, băieți”, se aude Tarantino spunând.

În timp ce regizorul întră în automobil, autoarea înregistrării strigă „Palestina liberă!”

❗️In New York, pro-Palestinian activists attacked director Quentin #Tarantino

A woman of color shouted slogans in defense of Palestine and demanded that Tarantino say the n-word.

The American director is married to Israeli singer and model Daniella Pick. After the Hamas attack,… pic.twitter.com/aPyLavLPy8

