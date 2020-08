Reporterii emisiunii Good Morning, Britain de la ITV au filmat ambarcațiunile cu imigranți traversând Canalul, însoțite de vase franceze. Ziariștii au declarat că, în timpul filmărilor, au văzut patru sau cinci ambarcațiuni de mici dimensiuni încercând să ajungă pe țărmurile Marii Britanii.

Filmul arată o barcă de cauciuc având aproximativ zece imigranți la bord, în timp ce reporterul observă că în mod evident ambarcațiunea nu era făcută să transporte atâtea persoane.

Din cauza supraîncărcării, cei din barcă sunt obligați să arunce în mod regulat apa care pătrunde peste margini.

Reporterul Jonathan Swain spune:

„Doresc să ajungă aici, în apele engleze și știu că vor fi interceptați cât de curând de Garda de Coastă britanică. Apoi vor solicita azil, mulți dintre ei vor dispărea în sistem sau în economia subterană, așteptând să li se rezolve solicitarea de azil. Pentru ei, acesta este biletul de aur.”

„Iată ce se întâmplă în fiecare zi, în această perioadă”, adaugă Swain.

El continuă, remarcând „calmul cu care se petrec aceste lucruri, normalitatea lor”, în timp ce Garda britanică arunca o coardă în barca imigranților, pentru a-i remorca spre țărm.

The boat had been shadowed by French border forces before being left to cross into English waters.

'They want to get here in English waters and they know they will be picked up by the border force.'

The migrant boat @SwainITV has been following this morning has just been rescued by the UK border force.

He reports this is the 4th or 5th boat making the crossing this morning. pic.twitter.com/xPmaOvViCn

— Good Morning Britain (@GMB) August 4, 2020