Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR) și ARMIS au încheiat azi un Acord de Colaborare istoric pentru societatea românească. Acordul are la bază nevoia societății românești de unitate în fata multiplelor provocări interne si externe la adresa statului român.





Momentul de constituire a Alianței se identifică cu momentul preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, moment crucial pentru unirea mediului economic, social, cultural și academic românesc. Împreună cele două părți vor depune toate eforturile valorificării acestei perioade de către România prin oferirea statului român a întregii expertize si experiente acumulate de către membrii celor două organizații umbrelă. În loc de orgolii și disensiune, CNMR si ARMIS promovează unirea principalilor actori din economia, educația, arta și intelectualitatea românească indiferent de opțiunile politice, părerile sau opiniile fiecăruia. Astfel, in cadrul unei ceremonii oficiale, Alexandru Cumpanașu în calitate de Președinte CNMR si Bobby Păunescu în calitate de Președinte ARMIS au semnat Acordul de Colaborare pentru înființarea Alianței "România Demnă și Puternică. Acordul Alianței "România Demnă și Puternică ". "Alăturarea ARMIS și membrilor săi într-un efort comun cu CNMR de susținere a României, de apărare a valorilor și identității naționale, de promovarea capitalului autohton, oferirea de expertiză statului român și tuturor instituțiilor sale în toate domeniile, reprezintă un mare pas înainte în efortul CNMR de a moderniza și dezvoltă România. Prin acest parteneriat se spulberă un mare mit antiromânesc: acela al divizării românilor și imposibilității de a se uni pentru susținerea unor inițiative comune. Cred cu tărie că împreună cu Bobby în calitate de Co-Președinte al Alianței și cu membrii ARMIS atât de reprezentativi la nivelul societății, CNMR și membrii săi vor continua efortul unirii românilor pregătiți să își dedice viața României și să construiască expertiză în domenii esențiale pentru o Românie modernă și puternică" , a declarat cu ocazia semnării Acordului, Președintele CNMR Alexandru Cumpănașu. "Alături de Alexandru si colegii din CNMR voi depune toate eforturile pentru unirea tuturor celor care își doresc o Românie demnă si puternica. În calitate de Președinte ARMIS respect efortul depus de CNMR până în prezent pentru unirea cât mai multor organizații si personalități in jurul unor principii comune. Consider ca mediul de afaceri românesc merită să fie ascultat și să ofere expertiză statului român și în același timp sunt sigur că vom acorda împreună o atentie specială parteneriatelor strategice ale României în plan extern. Vreau sa dau in acelasi timp un mesaj de deschidere si prietenie către orice alte organizații sau personalități care doresc să se alăture acestei inițiative non-politice", a declarat Președintele ARMIS, Bobby Păunescu.

