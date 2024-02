Tragedie în Florida. Un avion s-a prăbușit pe autostradă. Mai multe persoane au murit

Accident mortal în Florida. Două persoane au murit, vineri, în urma prăbuşirii unui avion privat pe o autostradă din sudul Floridei, SUA, au anunţat autorităţile locale. Accidentul a avut loc în jurul orei locale 15.15 (21.15 GMT), aproape de oraşul Naples, în Golful Mexic, a transmis Agenţia americană de reglementare a aviaţiei civile.

Cu două minute înainte de aterizarea programată, pilotul a anunţat prin radio controlul traficului aerian că „a pierdut ambele motoare şi a cerut o aterizare de urgenţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului, Robin King pe platforma X.

„Controlorul de trafic aerian a autorizat imediat aeronava să aterizeze atunci când pilotul a declarat că nu va ajunge pe pistă (…) (şi) a încercat să aterizeze pe I-75”, autostrada care leagă regiunea Marilor Lacuri, în nordul Statelor Unite, de Florida, în sud.

