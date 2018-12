ACCIDENT cumplit, cu un MORT și TREI RĂNIȚI, la Constanța. Căruță spulberată de un autoturism UPDATE

O căruță, în care se aflau patru persoane, a fost lovită violent, pe DN 3, în județul Constanța, de un autoturism al cărui șofer nu a observat, din cauza întunericului, atelajul hipo care nu era semnalizat. Unul dintre ocupanții căruței și-a pierdut viața. Traficul este blocat.





UPDATE ora 21:00 Oficial de la IPJ Constanța

“La data de 12 decembrie a.c., ora 19.30, un bărbat, in vârstă de 50 de ani, a condus un autoturism marca Opel, înmatriculat în Bulgaria, pe DN 3, dinspre Constanța către Cobadin, iar la km 228 a intrat în coliziune cu un atelaj hipo fără lumini și nesemnalizat, în care se aflau patru persoane adulte. In urma accidentului a rezultatul decesul unui bărbat din atelajul hipo și vătămarea corporală a altor trei pasageri din căruță. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest și rezultatul a fost negativ. Se vor efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și vătămare corporală din culpă.”.

Accidentul a avut loc, în urmă cu o jumătate de oră, pe DN3, între localitățile Cobadin și Ciocârlia, fiind implicate un autoturism și o căruță. În urma impactului violent, a rezultat rănirea gravă a celor patru persoane din căruță. La locul accidentului au ajuns patru echipaje de salvatori cu două ambulanțe SMURD și două ale SAJ Constanța. Una dintre victime a fost resuscitată de medici însă nu a mai putut fi salvată.

Starea celorlalte trei victime este gravă, fiind preluate și transportate de ambulanțele care vor ajunge la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, Marius Niculescu, pe DN3, în zona accidentului, se circulă pe un singur sens până la finalizarea cercetărilor la fața locului. Polițiștii constănțeni dirijează traficul.

